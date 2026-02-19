밀라노 패럴림픽 공식행사 불참하는 우크라…러시아 참가 반발

체육부 장관 “대회엔 정상적으로 참가할 것”

우크라이나가 패럴림픽(장애인올림픽) 공식행사에 참가하지 않을 방침이다. 러시아, 벨라루스 선수단의 정상 참가 결정에 따른 반발 조처다.

로이터 통신에 따르면 우크라이나 마트비이 비드니이 체육부 장관은 18일(현지시간) 다음 달 7일 개막하는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 개회식 등 공식행사에 참가하지 않겠다고 밝혔다. 그는 “우리 선수단은 대회 기간 어떤 행사에도 참석하지 않을 것”이라며 “다만 대회엔 정상적으로 참가할 것”이라고 설명했다.

패럴림픽 깃발. AP연합뉴스

국제패럴림픽위원회(IPC)는 이날 러시아 선수 6명, 벨라루스 선수 4명의 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽 출전을 허용하고 자국 국기 사용과 국가 연주 등을 승인했다. IPC는 2022년 3월 우크라이나를 침공한 러시아와 벨라루스의 국제대회 개최 불허 및 출전 자격 정지 징계를 내렸고, 지난해 8월 서울 총회에서 두 국가의 회원 자격을 복권했다.

러시아가 패럴림픽에 국가 자격으로 선수단을 파견하는 건 2014 소치 동계 패럴림픽 이래 12년 만이다.