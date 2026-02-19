“나도 받는다고?” 韓국민 전체, 노벨평화상 후보 추천…李대통령 “위대”

각국 정치학자 4인 추천…“국제 갈등 없이 헌법질서 복구”

李, SNS에 소식 공유…“인류사 모범 될 위대한 대한국민”

대한민국 국민이 12·3 비상계엄을 저지한 공로로 노벨평화상 후보로 추천됐다. 이재명 대통령은 “인류사 모범이 될 나라”라며 자랑스럽다는 뜻을 내비쳤다.

지난해 3월17일 서울 종로구 동십자각 앞에서 ‘윤석열 즉각 퇴진·사회대개혁 비상행동’ 주최로 열린 윤석열 대통령 탄핵 촉구 집회에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스

19일 김의영 서울대 정치외교학부 교수에 따르면 지난해 7월 서울에서 열린 세계정치학회(IPSA) 서울총회에 참석했던 일부 전·현직 정치학회 회장이 비상계엄을 이겨낸 대한민국의 ‘시민 전체’(Citizen Collective)를 지난달 노르웨이 노벨위원회에 노벨평화상 후보로 추천했다.

추천인에는 김 교수를 비롯해 세계정치학회 회장을 지낸 파블로 오나테 스페인 발렌시아대 정치학 교수, 유럽정치학회 회장을 역임한 데이비드 파렐 아일랜드 더블린대 정치학 교수, 남미정치학회 현직 회장인 아줄 아구이알 멕시코 과달라하라대 교수 등 총 4명이 이름을 올렸다.

이들은 12·3 비상계엄을 저지한 시민들의 노력을 ‘빛의 혁명’이라고 규정하며 노벨평화상 후보로 추천했다. ‘빛의 혁명’이란 응원봉을 들고 거리에 나선 시민들을 상징하는 표현으로, 이들의 민주주의 수호 의지가 글로벌 모델이 됐다는 취지다.

김 교수는 ‘빛의 혁명’의 개요와 역사적 배경, 국제적 의의를 설명한 30여쪽의 영문 설명자료를 작성해 노벨위원회에 제출했다. 설명자료에는 “대한민국은 2024년 12월부터 2026년 초까지 한국 사회는 불법적인 비상권한 행사로 촉발된 심각한 헌법적 위기에 직면했으나 법치와 시민 참여, 절제된 비폭력에 기반해 내전이나 대규모 탄압, 국제적 갈등 확산 없이 헌법 질서를 복구했다”는 내용이 담겼다.

이재명 대통령이 지난해 12월3일 서울 용산 대통령실 청사에서 ‘빛의 혁명 1주년, 대통령 대국민 특별성명’을 발표하고 있다. 뉴시스

이 같은 소식에 이 대통령은 이날 오후 자신의 엑스(X·구 트위터)를 통해 “대한민국은 합니다!”라며 “인류사의 모범이 될 위대한 대한국민의 나라, 대한민국이었기에 가능했다”고 적었다.

앞서 이 대통령은 12·3 비상계엄 1년을 맞아 진행한 대국민 특별성명에서 대한민국 국민들의 노벨평화상 수상 가능성을 언급한 바 있다.

당시 이 대통령은 “세계사에 유례없는 민주주의 위기를 평화적인 방식으로 극복해 낸 대한국민들이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다고 확신한다”고 밝혔다. 그는 “우리 국민이 평화적인 수단으로 헌법과 법률이 정한 절차에 따라 불법 계엄을 물리치고 불의한 권력을 몰아낸 점은 세계 민주주의 역사에 길이 남을 일대 사건”이라며 “민주주의 제도와 평화적인 해법이 주권을 제대로 행사하는 국민을 통해 실현될 때 얼마나 큰 힘을 발휘하는지를 입증했기 때문”이라고 강조했다.

한편 노벨상을 관장하는 노르웨이 노벨위원회는 지난 1일 후보 추천을 마감했다. 노벨평화상 수상자는 오는 10월 발표된다. 시상식은 12월10일 오슬로에서 열릴 예정이다.