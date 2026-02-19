쇼트트랙 여자 계주 8년 만에 '金'…컬링은 준결승 청신호

한국 여자 쇼트트랙 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 여자 3000m 계주에서 8년 만에 금빛 질주를 완성했다.

최민정, 김길리(이상 성남시청), 노도희(화성시청), 심석희(서울시청)로 꾸려진 한국 대표팀은 19일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 여자 3000m 계주 결승에서 4분04초014의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과해 우승했다.

개최국 이탈리아가 4분04초107로 은메달, 캐나다가 4분04초314로 동메달을 나눠 가졌다.

스노보드 여자 하프파이프의 최가온(세화여고)에 이은 한국 선수단 두 번째 금메달이다.

금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개로 총 7개 메달을 수확한 한국은 메달 순위에서 15위로 전날보다 한 계단 올라섰다.

앞서 쇼트트랙 남자 1500m의 황대헌(강원도청)이 은메달, 남자 1000m 임종언(고양시청)과 여자 1000m 김길리가 동메달을 목에 걸었던 한국은 동계올림픽 '효자 종목'인 쇼트트랙에서 마침내 금메달 갈증을 풀었다.

쇼트트랙의 이번 대회 첫 금메달이자, 빙상 종목 대회 첫 금메달이기도 하다.

18일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에서 한국 마지막 주자 김길리가 1위로 피니시라인을 통과하며 환호하고 있다.

또 지난 2018년 평창 대회 이후 8년 만의 정상 탈환이다.

여자 대표팀 간판 최민정은 통산 6번째 메달을 수확하며 진종오(사격), 김수녕(양궁), 이승훈(스피드스케이팅)이 공유한 동·하계 올림픽 한국 선수 최다 메달 타이 기록을 세웠다.

아울러 쇼트트랙 전설 전이경(4개)과 동계올림픽 최다 금메달 타이도 이뤘다.

여자 계주 준결승에서 노도희 대신 뛴 이소연(스포츠토토)도 시상대에 올라 금메달을 받았다.

여자 컬링 대표팀 경기도청(스킵 김은지)은 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스웨덴과의 라운드 로빈 8차전에서 7엔드 만에 8-3으로 승리했다.

18일(현지시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 2026 밀라노ㆍ코르티나담페초 동계올림픽 컬링 여자 라운드로빈 한국과 스웨덴의 경기에서 8-3으로 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다.

5승 3패가 된 한국은 스웨덴(7승 2패), 스위스(6승 2패)에 이어 공동 3위에 자리했다.

한국은 19일 오후 10시5분 열리는 캐나다와의 마지막 9차전에서 상위 4개 팀에 주어지는 준결승 티켓을 노린다.

South Korea's Gim -Eun-ji, Kim Min-ji, Seol Ye-eun and Kim Su-ji react after the women's curling round robin session against Sweden at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Wednesday, Feb. 18, 2026. (AP Photo/Fatima Shbair)

스노보드 여자 빅에어 동메달리스트인 유승은(성복고)은 리비뇨 스노파크에서 열린 슬로프스타일 결선에서 34.18점으로 12명 중 최하위에 그쳤다.

이번 결선은 폭설로 하루 미뤄져 이날 열렸다.

유승은은 한국 스노보드 사상 첫 올림픽 멀티 메달에 도전했으나, 3차 시기 모두 연기를 마치지 못하며 아쉬움을 삼켰다.

알파인스키 여자 회전에 나선 김소희(서울시청), 박서윤(한국체대)은 모두 완주하지 못했다.

크로스컨트리 여자 팀 스프린트에 나선 이의진(부산광역시체육회), 한다솜(경기도청)은 7분50초72의 기록으로 26개 팀 중 23위에 그쳐 15팀이 겨루는 결선 진출에 실패했다.

대회 첫 5관왕에 등극한 크로스컨트리 황제 요한네스 클레보를 앞세운 노르웨이는 금메달 15개, 은메달 8개, 동메달 10개로 국가별 메달 순위에서 선두를 지켰다.

아시아 국가 중에는 일본이 종합 9위(금5·은6·동11)로 가장 좋은 성적을 내고 있다.

금메달이 없던 중국은 이날 스노보드 남자 슬로프스타일(쑤이밍)과 프리스타일 스키 여자 에어리얼(쉬멍타오)에서 금메달 2개를 추가해 종합 메달 순위 14위(금2·은3·동4)에 올랐다.

<뉴시스>