‘전과 6범’ 임성근, 한 달 만에 유튜브 복귀…“보고 싶었다”

유튜브 채널 '임성근 임짱TV' 화면 캡처

과거 음주운전 전력과 추가 전과 사실이 알려지며 논란에 휩싸였던 임성근 셰프가 유튜브 활동을 재개했다.

임성근은 지난 18일 유튜브 채널 '임성근 임짱TV'에는 '설음식 드시고 느끼할 거 같아서 준비했습니다'라는 제목의 영상이 올라왔다.

이날 공개된 영상에서 임성근은 설 연휴를 맞아 매운 볶음라면 레시피를 공개했다. 그는 논란과 관련해 별다른 언급 없이 레시피 설명으로 영상을 마무리했다.

앞서 임성근은 논란이 일었던 1월 이후 한 달 만인 지난 13일 레시피 관련 영상을 공개하면서 유튜브 활동을 다시 시작했다. 이에 구독자들은 "기대된다", "가게는 언제 오픈하냐", "복귀해서 좋다" 등의 반응을 보였다.

한식 조리기능장 보유자인 임성근은 지난 2015년 tvN '한식대첩3'에서 우승하며 이름을 알렸다. 최근 방영된 넷플릭스 '흑백요리사2'에서는 최종 7인에 들며 인기를 얻었고, 이후 '유 퀴즈 온 더 블럭' 등에 출연했다.

그러나 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 음주운전으로 세 차례 처벌받은 사실이 있음을 밝히면서 도마에 올랐다.

이후 판결문 등을 통해 1998년, 1999년 두 차례의 도로교통법 위반 사실이 알려졌고, 과거 쌍방 폭행 문제로 벌금 처분을 받은 전략까지 추가되면서 진정성 논란이 불거졌다.

비난 여론이 커지자 임성근은 지난달 21일 방송 활동을 중단했다. 다만 경기 파주시에 개업하는 한식당은 차질 없이 진행할 계획임을 알렸다.

임성근은 최근 식당 개업을 취소했다는 소문에 대해 "사실 무근이다. 2월 말에서 3월 사이 오픈 준비 중"이라고 해명한 바 있다.

임성근은 지난 13일 음식점 오픈을 준비하고 있다며 근황을 전했다. 그는 "현재 제 본업인 음식점 오픈을 준비하면서 지내고 있다"며 "모든 준비가 마무리되면, 부담 없이 찾아오셔서 따뜻한 밥 한 끼와 마음 담은 정성껏 만든 음식을 드실 수 있도록 성심껏 준비하겠다"고 했다.