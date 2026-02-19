'키스는 괜히 해서!' 우다비, 유해진·박서준 소속 어썸이엔티와 전속계약

배우 우다비. 우다비 사회관계망서비스(SNS)

배우 우다비가 유해진, 박서준, 김유정 등 유명 배우들이 소속된 어썸이엔티와 전속계약을 맺는다.

19일 어썸이엔티 측은 "우다비의 새로운 시작을 함께하게 되어 기쁘다"며 그와 전속계약 체결 소식을 전했다.

이어 “새로운 도약을 함께하게 돼 뜻깊다. 앞으로 배우로서 지닌 잠재력이 더욱 폭넓게 펼쳐질 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”는 각오를 밝혔다.

우다비가 새롭게 둥지를 튼 어썸이엔티에는 유해진, 박서준, 김유정, 문상민, 배현성, 양혜지 등이 소속돼 있다.

한편 우다비는 2019년 웹드라마 ‘트리플 썸2’로 연기 활동을 시작했고 이후 ‘인간수업’, ‘라이브온’, ‘멜랑꼴리아’, ‘멀리서 보면 푸른 봄’, ‘정년이’ 등에서 열연을 펼쳤다.

특히 2025년 방영된 SBS 드라마 ‘키스는 괜히 해서!’에서는 배우 장기용의 약혼자이자 통통튀는 매력을 지닌 재벌가 막내딸 유하영 역으로 출연해 대중의 사랑을 받았다. 같은 해 그는 해당 작품으로 SBS 연기대상 신인 연기상을 받으며 연기력을 입증했다.

‘키스는 괜히 해서!’는 넷플릭스 글로벌 순위 1위에 오르며 해외에서도 주목받은 작품이다.