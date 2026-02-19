서울대 자연계 지원자 45%, 의·약학도 지원…인문계도 20% 넘어

공대 65%·경영대 38%…"'메디컬 선호' 상위권 전반으로 확산"

2026학년도 서울대 자연계 정시 지원자의 절반가량은 의·약학 계열에도 지원한 것으로 나타났다.



19일 진학사가 정시 지원 정보를 공개한 서울대 정시 지원자 3천28명을 분석한 결과, 자연 계열에 지원한 수험생 45.4%는 다른 대학 의·약학 계열에 동시 지원했다고 응답했다.

특히 서울대 공과대학 지원자 가운데 의·약학 계열 지원을 병행한 사람은 전체의 64.8%에 달했다. 전기·정보공학부 지원자 역시 이 비율이 60.2%였다.



수리과학부(55.0%), 화학생물공학부(53.1%), 첨단융합학부(52.7%), 생명과학부(52.2%) 등에서도 과반이 의·약학 계열 지원을 병행한 것으로 파악됐다.



이들이 가장 많이 선택한 분야는 의대(64.5%)였으며 그다음이 약대(17.5%), 수의대(6.5%) 순이었다.



인문계열 지원자 사이에서도 의·약학 계열 병행 흐름이 뚜렷했다.



서울대 인문계열 지원자 20.9%가 의·약학 계열에 지원서를 냈다.



인문계 수험생을 별도로 선발하는 한의대 지원 비중이 57.1%로 가장 높았으나, 의대 지원도 22.3%나 됐다.



경영대학(37.7%)과 경제학부(35.0%) 등 인문계 최상위권에서는 지원자 3명 중 1명 이상이 의·약학 계열을 함께 공략했다.



우연철 진학사 입시전략연구소장은 "의·약학계열 선호가 자연계에 국한되지 않고, 상위권 전반으로 확산되고 있음을 알 수 있다"며 "2027학년도에는 지역의사제 도입으로 의대 선발 규모가 확대될 예정이어서 최상위권 수험생의 '서울대-메디컬 병행' 전략은 더욱 굳어질 가능성이 크다"고 말했다.

<연합>