윤병태 나주시장, ‘대한민국 유권자 대상’ 수상… 공약·에너지산업 성과 인정

윤병태 전남 나주시장이 공약 이행과 에너지 신산업 기반 구축 성과를 인정받아 ‘2026 대한민국 유권자 대상’을 수상했다.

19일 시상을 주관한 유권자시민행동과 한국여성유권자연맹에 따르면 ‘대한민국 유권자 대상’은 제15회 유권자의 날을 맞아 직능경제인·자영업자·소상공인 유권자를 대표해 국가와 지역사회 발전에 기여한 인물을 선정해 수여하는 상이다.

윤병태 나주시장. 나주시 제공

윤 시장은 최근 서울 국회의원회관에서 열린 시상식에서 기초단체장 부문 수상자로 선정됐다. 윤 시장은 민선 8기 출범 이후 공약을 체계적으로 관리·이행해 온 점을 인정받았다.

특히 한국매니페스토실천본부가 실시한 ‘2025 전국 기초단체장 공약이행·정보공개 평가’에서 최우수(SA) 등급을 받았다. 영산강 생태습지를 활용한 정원 조성과 ‘영산강 축제’, 전국 규모 나주 마라톤대회 개최 등을 통해 관광 및 지역경제 활성화를 이끌며 ‘영산강 르네상스’ 기반을 마련했다는 평가다.

또 ‘천년이음 나주배’, ‘나주들애찬한우’ 등 농특산물 브랜드화와 수출 확대, 외국인 계절근로자 도입 확대 등 농업 경쟁력 강화 정책도 성과로 꼽혔다.

이와 함께 한국에너지공과대학교와 연계한 산학연 클러스터 조성, 1조2000억원 규모 인공태양 국가연구시설 유치, 에너지 국가산업단지 선정 등 첨단 산업 기반 구축 노력도 높은 평가를 받았다.

윤 시장은 “이번 수상은 시민과 함께 이룬 성과에 대한 평가”라며 “앞으로도 시민과 소통하며 체감도 높은 행정을 통해 살기 좋은 행복 나주를 만들겠다”고 말했다.