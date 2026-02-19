'오열 대상 수상 소감' 엄지원 "故 이순재 떠올라 눈물 주체 못해"

배우 엄지원이 대상 수상 당시 배우 고(故) 이순재와 추억 때문에 오열했다고 말했다.

그는 지난 18일 방송한 MBC TV 예능 프로그램 '라디오스타'에 게스트로 출연했다.

앞서 엄지원은 '2025 KBS 연기대상'에서 드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'로 대상을 수상했다. 그는 수상 소감해서 오열해 화제가 된 바 있다.

엄지원은 "신인 때는 시상식에 노미네이트 돼도 수상이 안 되더라"라며 "스스로 보호하기 위해 상을 아예 안 받는다고 생각하고 시상식에 갔다"고 말했다.

그는 "이번에도 정말 기대 안 하고 갔었다. (오열했을 때) 그 순간 큰일났다, 망했다 싶었다"고 덧붙였다.

엄지원은 "대상 발표 바로 전에 이순재 선생님 추모 헌정 영상이 나왔다. 제가 13년 전에 드라마 '무자식 상팔자'를 선생님과 같이 했었는데 그때 연기를 정말 많이 배웠다"고 말했다.

그는 "영상이 나오는데 과거가 떠오르면서 눈물을 주체 못하겠더라"라고 했다.

엄지원은 "제가 평소에도 잘 우는 것 같다"며 "'한밤의 TV연예' MC를 한 적 있는데 김서형 언니가 잘 된 게 기뻐서 그때도 울었었다"고 말했다.

