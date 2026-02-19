국힘 '이정현 공관위' 출범…"30·40대, 여성 공천비율 60%씩"

李 "계파·지역 고려 안 해…혁신공천 함께할 수 있는지만 고려"

국민의힘은 19일 6·3 지방선거 공천관리위원회 구성을 완료했다.



국민의힘은 이날 최고위원회의를 열고 공관위원 임명 안건을 의결했다. 이에 따라 공관위는 지난 12일 선임된 이정현 공관위원장을 포함해 총 10명으로 구성됐다.

사진=연합뉴스

공관위원에는 경기 성남 중원 당협위원장인 윤용근 변호사를 비롯해 김보람 한국정책학회 이사(여성·1983년생), 송서율 정책연구단체 Team.Fe 대표(여성·1989년생), 이동건 국민의힘 중앙당 선출직 공직자 평가위원회 위원(남성·1990년생), 이하나 성균관대 겸임교수(여성·1984년생), 황수림 서울지방변호사회 기획이사(여성·1991년생) 등이 합류했다.



이들은 윤 변호사를 제외하고 모두 1980·90년대 생이다.



부위원장에는 당연직인 정희용 사무총장이, 현역 국회의원으로는 서지영 홍보본부장과 최수진 원내수석대변인이 위원으로 임명됐다.



이 위원장은 페이스북에 "세대교체, 시대교체, 정치교체를 혁신공천에서부터 시작하겠다는 의지를 담았다"며 "30∼40대가 60%, 여성 비율은 60%"라고 적었다.



이어 "당내와 외부 인사를 각각 50%로 구성했고 현역 국회의원 참여는 당연직 사무총장을 포함해 3명으로 최소화했다"며 "인선에서 계파와 지역을 전혀 고려하지 않고 단지 혁신공천을 함께할 수 있는지만 고려했다"고 설명했다.

