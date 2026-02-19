부산도시철도 역에 스마트도서관·무인민원발급기 운영

부산교통공사는 도시철도가 단순한 이동 수단을 넘어 시민 생활을 지탱하는 생활 밀착형 플랫폼으로 변화하고 있다고 19일 밝혔다.

부산도시철도 역사 내에서 운영 중인 스마트도서관과 무인민원발급기가 대표적인 사례다. 무인으로 운영되는 스마트도서관은 다양한 책을 대출·반납할 수 있는 도서관으로, 연중무휴 운영돼 도서관 휴관일이나 야간에도 이용할 수 있다.

시민이 부산도시철도 2호선 문현역에서 운영 중인 남구 스마트도서관을 이용하고 있다. 부산교통공사 제공

지난해 부산도시철도 2호선 장산역 스마트도서관 개관으로 부산도시철도 내 총 10곳의 스마트도서관이 운영 중이다. 노선별로는 1호선 2곳, 2호선 5곳, 3호선 3곳에서 운영 중이며, 연산역과 수영역에는 각각 자동도서반납기와 도서예약대출기가 운영돼 시민들의 독서문화 활성화에 기여하고 있다. 현재 운영 중인 10곳 외에도 올해 주요 환승역과 주거 밀집 지역을 중심으로 스마트도서관 2곳을 추가 설치하기 위한 협의가 진행 중이다.

무인민원발급기는 2002년 부산도시철도 1호선 부산대역 설치를 시작으로, 현재 15곳을 운영하고 있다. 시민들은 해당 기기를 통해 주민등록등본(초본), 등기부등본, 가족관계증명서, 자동차등록원부 등 제증명 서류를 즉시 발급받을 수 있다.

공사는 공공서비스가 필요한 지역을 우선 선정하고, 도시철도 역을 중심으로 시민들이 필요한 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 공공편의시설 설치를 희망하는 기관과 적극 협력할 계획이다.

이병진 부산교통공사 사장은 “부산도시철도는 부산 전역을 연결하는 거대한 교통 인프라를 기반으로 시민 생활과 문화의 중심이 될 것”이라며 “도시철도 역사 내 공공편의시설을 지속적으로 유치해 시민들이 가까운 곳에서 필요한 공공서비스를 편리하게 이용할 수 있는 생활 플랫폼으로 거듭나겠다”고 말했다.