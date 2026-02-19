셀트리온 “램시마SC, 치료 공백 있는 IBD 환자군서 효과 확인”

셀트리온은 스웨덴 스톡홀름에서 열리는 ‘2026 유럽 크론병 및 대장염학회(ECCO)‘에 참가해 자가면역질환 분야에서 축적한 임상 경험과 포트폴리오 경쟁력을 입증한다고 19일 밝혔다.

이번 ECCO에서 셀트리온은 국내 기업 중 유일하게 단독 홍보 부스를 운영하고, 염증성 장질환(IBD) 치료제와 관련한 심포지엄과 포스터 발표 등 다양한 학술 활동을 전개할 예정이다.

셀트리온 CI. 셀트리온 제공

학회 첫날에는 ‘램시마SC’(성분명 인플릭시맙·미국 제품명 짐펜트라)의 크론병 또는 궤양성 대장염 환자 대상 임상 3상 연구를 사후 분석한 신규 결과를 최초 공개한다.

해당 데이터에 따르면 인플릭시맙 정맥주사(IV) 치료 중단 후 최소 16주 이상 위약을 투여받은 환자군에 인플릭시맙 피하주사(SC) 240㎎를 투여했을 때 대부분의 환자에서 빠른 임상적 반응 회복이 확인됐으며, 추적 관찰 기간인 102주 시점까지 유효성과 안전성이 안정적으로 유지됐다.

심포지엄에서는 ‘인플릭시맙 SC 제형을 통한 환자 치료 개선: 임상적 고찰과 논의’를 주제로, 실제 임상 데이터를 바탕으로 치료 최적화 전략에 대한 논의가 진행된다. 또한, 부스 내에서 진행되는 전문가 세션(Meet the Expert)에서는 △IV에서 SC로 전환 후 초장기 치료 결과의 임상적 의미 △IBD 치료에서 TNF 억제제 병용요법 필요성 △북유럽(Nordic) 실제 임상 데이터에 기반한 인플릭시맙 SC 전환 치료 시사점 등이 발표될 예정이다.

셀트리온은 이번 학술대회를 통해 인플릭시맙 치료제를 포함한 IBD 포트폴리오 경쟁력을 강조할 방침이다. 셀트리온은 인플릭시맙 IV 동결건조, IV 고농도 액상, SC 제형을 모두 시장에 출시한 유일한 기업이다.

아울러 회사는 램시마와 램시마SC를 비롯해 유플라이마, 스테키마까지 총 4종의 IBD 치료제를 앞세워 의료 현장에 맞는 자가면역질환 치료 옵션을 제공해 의료진의 처방 선호도를 높여 실질적인 판매 성장으로 이어간다는 전략이다.

셀트리온 관계자는 “앞으로도 의료 현장의 니즈를 반영한 데이터 기반의 연구를 지속하는 한편, 혁신적인 제형을 개발하는 등 자가면역질환 치료제 경쟁력을 높이고 시장 내 입지를 더욱 강화할 것”이라고 말했다.

한편, 셀트리온은 지난해 4조1625억원의 역대 최대 매출을 기록했으며, 램시마와 램시마SC가 전체 매출의 약 45%인 1조8889억원을 차지하며 핵심 제품군으로 자리 잡고 있다.