‘로봇·바이오 질주’ 대전 상장사 시총 91조 넘어…한 달 새 10조↑

대전지역 상장기업의 시가총액이 91조를 넘어서며 역대 최고치를 기록했다.

대전테크노파크는 올해 1월 기준 대전지역 상장기업 시가 총액이 91조8529억원을 달성했다고 19일 밝혔다. 한 달 전인 지난해 12월 기준 81조2282억원보다 13% 증가한 수치이다.

레인보우로보틱스 휴보. 레인보우로보틱스 제공

인공지능(AI)·로봇, 바이오·우주·항공 등 대전 전략산업 핵심 기업들의 상승이 전체 시가총액 증가를 이끈 것으로 분석된다.

이번 시가총액 증가분 10조6247억원 가운데 약 8조원 이상은 주요 기술주에서 나왔다. 레인보우로보틱스는 전월 대비 약 5조원 증가하며 코스닥 시가총액 4위에 올랐으며 바이오 분야에서도 리가켐바이오와 펩트론의 시가총액은 각각 1조원 이상 늘어났다.

우주·항공 분야에서는 쎄트렉아이가 약 1조4007억원 증가하며 상승 흐름에 힘을 보탰다.

대전지역 상장기업 시가총액 추이. 대전테크노파크 제공

김우연 대전TP 원장은 “로봇·바이오·우주 등 대전 전략산업 분야 기업들이 시장을 주도하며 의미 있는 성과를 냈다”며 “이달부터 지역 기업의 잠재력과 성장성을 객관적으로 보여주는 지표인 대전상장기업지수를 공표하며 동반 성장전략을 유도하고 있다”고 말했다.