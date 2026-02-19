버슨 코리아, 아시아·태평양 스티비 어워드 2관왕 쾌거

노르웨이수산물위원회(NSC)·LG 캠페인, 혁신성과 사회적 가치 동시 인정

글로벌 명성 관리 전문 커뮤니케이션 에이전시 버슨(Burson)코리아는 고객사인 노르웨이수산물위원회(NSC)의 ‘노르웨이 연어는 언제나 옳다(Norwegian Salmon is Always Right)’ 캠페인과 LG의 ‘Radio Optimism’ 캠페인이 아시아·태평양 스티비 어워드 (The Asia-Pacific Stevie Awards)에서 각각 은상(Silver)과 동상 (Bronze)을 수상하는 영예를 안았다고 밝혔다.

노르웨이수산물위원회(NSC)의 ‘노르웨이 연어는 언제나 옳다’ 캠페인은 체험 마케팅 혁신(Award for Innovation in Experiential Marketing) 부문에서 은상(Silver)을 수상했다. 본 캠페인은 노르웨이 연어의 원산지 신뢰도와 프리미엄 가치를 강화하기 위해 기획된 통합 마케팅 활동으로, 온·오프라인을 아우르는 체험 중심 전략을 통해 소비자 인식 전환과 실질적인 구매 행동 변화를 이끌어낸 점을 높이 평가받았다. 특히 노르웨이 수산물 원산지 인증마크인 ‘씨푸드프롬노르웨이(Seafood from Norway)’를 핵심 브랜드 자산으로 활용해, 국내 소비자들이 원산지를 구매의 중요한 판단 기준으로 인식하도록 유도했다. 이를 통해 노르웨이산 연어를 ‘언제나 옳은 선택’이라는 신뢰의 상징으로 자리매김하며 시장 내 프리미엄 이미지를 한층 공고히 했다.

LG의 ‘Radio Optimism’ 캠페인은 지역사회 관계 및 공공 커뮤니케이션 혁신 (Award for Innovation in Community Relations or Public Service Communications)부문에서 동상(Bronze)을 수상했다. 해당 캠페인은 LG전자가 낙관적인 태도로 더 나은 삶을 만들어가자는 브랜드 메시지 'Life’s Good' 확산의 일환으로 전 세계인이 공감할 수 있는 음악이라는 보편적 언어를 매개로 감사와 격려, 응원의 마음을 노래로 전달함으로써 디지털 환경에서 약화된 정서적 유대감을 회복하고 낙관적인 태도를 확산시키는 데 초점을 맞췄다. 특히, 브랜드 메시지와 공공적 가치를 유기적으로 결합한 커뮤니케이션 전략으로 심사위원단의 주목을 받았다.

아시아·태평양 스티비 어워드 (The Asia-Pacific Stevie Awards )는 아시아·태평양 지역의 기업 및 기관을 대상으로 혁신적 성과와 비즈니스 리더십을 평가하는 글로벌 시상 프로그램으로, 매년 각 산업 분야에서 뛰어난 전략과 실행력을 선보인 기업을 선정해 시상한다.

이와 관련해 정현순 버슨 아시아·태평양 총괄대표는 “버슨 코리아는 이번 수상을 통해 데이터 기반 전략, 통합 커뮤니케이션 실행력, 그리고 브랜드 목적과 사회적 가치를 연결하는 스토리텔링 역량을 다시 한번 입증했다”며 “앞으로도 글로벌 네트워크와 인사이트를 바탕으로 고객사의 지속 가능한 성장을 지원할 계획이다”라고 말했다.