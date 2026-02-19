'충TV' 구독자 이탈 멈춰…김선태 후임의 '추노' 패러디물 대박

최지호 주무관이 친구 불러 급히 만든 영상 조회수 310만회 기록

충북 충주시 유튜브 채널 '충TV'가 '추노맨' 패러디 영상으로 쳐졌던 분위기를 다시 끌어올리고 있다.



'충주맨' 김선태 주무관이 사직 의사를 밝힌 이후 제작된 영상이 단기간에 높은 조회수를 기록하면서 채널 경쟁력이 이어질지 관심이 쏠린다.

90만 돌파 기념영상 촬영한 충주맨(왼쪽), 추노맨 패러디 영상. 충TV 캡처, 연합뉴스

충TV는 설 전날인 지난 17일 오후 '추노'(46초) 영상을 올렸다.



김 주무관이 팀장으로 일했던 뉴미디어팀의 최지호 주무관은 영상에서 동료를 잃고 슬퍼하던 드라마 '추노'의 이대길(장혁 분)을 패러디해 삶은 달걀을 먹다 오열하는 장면을 연출했다.



이 영상은 김 주무관의 사직 의사 표명 이후의 팀 분위기를 담아낸 패러디물로 받아들여지며 눈길을 끌었다.



이 영상은 게시 이틀 만에 조회수 310만회를 넘어섰고, 김 주무관의 사직 공식화 후 20만명 넘게 이탈했던 충TV 구독자도 75만6천명으로 소폭 늘었다.



홍보담당관실 뉴미디어팀은 지난해 1월 신설됐으며, 김선태 주무관과 최 주무관 등 3명이 지금까지 500개가 넘는 영상을 제작했다.



최 주무관은 2020년 12월 공직에 입직한 뒤 건축과에서 근무하다가 김 주무관의 제안으로 지난해 1월 뉴미디어팀에 합류해 콘텐츠 제작과 운영을 맡았다.



최 주무관은 "구독자 흐름이 단기간에 떨어지는 과정에서 급하게 친구의 도움을 받아 만들어 설 전날 올린 영상"이라며 "(사직서를 낸 김선태) 팀장님도 제작 과정에서 조언을 해줬다"고 전했다.



그는 "팀장님이 없어도 뉴미디어팀은 충TV를 통해 충주를 알리기 위한 노력을 게을리하지 않을 것"이라며 "당분간 좋은 콘텐츠를 많이 만들어 구독자 유지에 힘쓰겠다"고 각오를 밝혔다.



2019년 4월 개설된 충TV는 김 주무관을 중심으로 짧은 호흡의 기획과 특유의 'B급' 감성, 현장감 있는 편집을 내세워 선풍적인 인기를 얻었다.



각종 유명인과의 협업은 물론 사회적 이슈를 적절히 패러디하고 경계를 넘나드는 분장과 연출로 구독자들의 배꼽을 쥐게 했다.



이런 전략이 먹히면서 2023년 11월 구독자 50만명을 넘어선 데 이어 2024년 4월 70만명, 지난해 9월 90만명을 돌파했다.



전국 공공기관이 충TV 사례를 벤치마킹하는 등 공공 홍보 방식의 변화를 주도했다.



다만 김 주무관이 설 연휴 직전인 지난 13일 인사 부서에 사직서를 제출한 것으로 알려지면서 97만명 이상이던 구독자는 연휴 기간 20만명 넘게 줄었다.



박태순 홍보담당관은 "충주시 내부 인력 가운데 역량을 갖춘 공무원이 적지 않다"며 "조직 내부에 축적된 제작 경험과 노하우를 바탕으로 충TV를 안정적으로 운영할 것"이라고 말했다.

<연합>