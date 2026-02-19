尹 선고 앞둔 민주당, “尹 사형 바라” “사형 외 선택지 없어” “국힘, 절윤 생각없어”

더불어민주당은 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 판결을 앞두고 반성도, 사과도 하지 않은 윤 전 대통령에게 법정 최고형인 사형이 불가피하다는 메시지를 잇달아 내놨다. 내란 우두머리죄 법정형은 사형 또는 무기징역, 무기금고다.

정청래 대표는 이날 페이스북에서 “오늘의 범죄를 벌하지 않는다면 내일의 범죄에 용기를 주는 것”이라며 “윤석열 내란 우두머리에게 사형이 선고되길 바란다”고 말했다. 그는 이어 “내일의 내란에 용기를 주는 일은 없기를 바란다”며 “국민들이 조희대 사법부로 진격하는 일이 없기를 바란다”고 엄포를 놨다.

1월 16일 서울 용산구 전자랜드 가전매장에서 12·3 비상계엄 선포 과정에서 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포를 방해한 혐의 등으로 추가 기소된 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고가 TV를 통해 생중계되고 있다. 뉴시스

원내지도부도 잇따라 사형 선고를 촉구했다. 한병도 원내대표는 원내대책회의에서 “윤석열과 내란 세력은 헌정 질서와 민주주의를 짓밟고 국민의 생명을 위협한 반국가범죄자”라며 “그럼에도 윤석열은 지금까지도 일말의 반성조차 하지 않고 뻔뻔한 태도를 보인다”고 지적했다. 그러면서 “법원은 법정 최고형을 선고해서 법의 준엄함을 보이고 무너진 헌정 질서를 바로 세워야 한다”며 “민주당은 내란의 완전한 종식을 위해 끝까지 노력하겠다”고 강조했다.

민주당 중진 박지원 의원은 YTN 라디오에 출연해 “내란은 (선고 형량이) 사형 아니면 무기(징역)이기 때문에 특검에서도 사형을 구형했다”며 “지귀연 판사(재판장)도 사형을 그대로 유지하리라고 본다”고 내다봤다. 서울시장에 출마하는 박주민 의원은 “국민을 '처단'의 대상으로 보았던 내란 우두머리 윤석열에게 반드시 법정최고형이 선고돼야 한다”며 “반성의 기미도 없는 윤석열, 법정최고형 외 다른 선택지는 없다”고 촉구했다.

서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 이날 오후 3시 417호 대법정에서 윤 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 선고공판을 연다. 김용현 전 국방부 장관과 조지호 전 경찰청장 등 내란 중요임무종사 혐의로 기소된 군·경찰 지휘부 7명도 함께 선고를 받는다. 선고공판은 생중계된다.

앞서 조은석 내란 특별검사팀은 지난달 13일 결심공판에서 “전례를 찾기 어려운 반국가세력에 의한 중대한 헌법질서 파괴 사건”이라며 윤 전 대통령에게 사형을 구형했다.

민주당은 국민의힘을 향해서도 윤 전 대통령과의 관계를 명확히 정리하지 않고 있다고 비판하며 대야 압박 수위를 높이고 있다.

박수현 수석대변인은 KBS 라디오에서 장동혁 대표의 ‘윤 전 대통령과의 절연보다 전환이 더 중요하다’는 취지의 발언을 두고 “‘절윤’(윤 전 대통령 절연)이라고 하는 것을 할 생각이 없다는 뜻으로 그렇게 들었다”며 “오늘 선고가 나오면 이에 대해서 명확한 입장을 하고 절연하는 것의 태도를 보여줘야 살길이 생기는데 결과적으로 지금 태도를 보면 그런 길을 포기한 것 같고 살길을 포기한 것 같다”고 꼬집었다.