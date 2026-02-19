연휴 마친 코스피, 5600선 지키며 강세…코스닥은 매수 사이드카

설 연휴를 마치고 엿새 만에 장을 시작한 코스피가 사상 처음으로 5600선을 넘어서며 강세를 이어가고 있다.

코스닥 역시 4%대 급등세를 보이면서 장중 한때 매수 사이드카가 발동하기도 했다.

19일 한국거래소에 따르면 이날 오전 11시34분 현재 코스피는 전 거래일(5507.01)보다 164.39포인트(2.99%) 오른 5671.40에 거래되고 있다.

지수는 전장 대비 2.45% 오른 5642.09 출발해 장초 5673.11까지 치솟으며 강세를 이어가고 있다.

연휴 전 마지막 거래일인 지난 13일 장중 5583.74포인트까지 치솟으며 사상 최고치를 기록한 데 이어 연휴 첫 거래일 신기록을 경신한 것이다.

유가증권시장에서 기관이 8325억원을 순매수하며 지수 상승을 이끌고 있다. 개인과 외국인은 각각 2925억원, 6414억원을 팔아치우며 차익 실현에 나선 모습이다.

이 시각 코스피 시총 1위인 삼성전자는 4.69% 오른 18만9700원에 거래 중이다. 삼성전자 주가는 이날 프리마켓에서 사상 최고가를 경신한 뒤 정규 장에서도 19만900원까지 치솟으며 52주 신고가를 새로 썼다.

2%대 상승 출발했던 SK하이닉스는 상승분을 일부 반납하고 1.93% 오른 89만7000원에 거래되고 있다.

이밖에 현대차(0.80%), LG에너지솔루션(1.52%), 삼성바이오로직스(2.28%), SK스퀘어(3.94%), 기아(2.93%), 두산에너빌리티(2.59%) 등 상위권 종목 대부분 상승세다.

업종별로는 증시 호황에 따른 실적 개선 기대감이 퍼지며 증권(9.89%)이 강세를 보였다. 이밖에 조선(5.80%), 에너지(5.39%), 상사(4.51%), 반도체(3.60%) 등도 두드러진 상승률을 기록 중이다.

같은 시각 코스닥은 전장 대비 47.04포인트(4.25%) 상승한 1153.12를 가리키고 있다.

이날 1.45% 상승한 1122.20에 출발한 지수는 장초 오름폭을 키우면서 급등세가 연출되자 오전 한때 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동하기도 했다.

코스닥 매수 사이드카 발동은 올 들어 두 번째다.

사이드카 발동 당시 코스닥150 선물은 전 거래일보다 6.31% 오른 2027.20포인트, 코스닥150 지수는 6.27% 오른 2021.35포인트를 각각 나타냈다.

사이드카는 선물과 현물 가격이 급격히 변동할 때 프로그램 매매를 일시적으로 중단해 시장 과열을 완화하기 위한 장치다.

코스닥150 선물 거래종목 중 직전일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 6%이상 상승하고, 해당 선물거래대상지수의 수치가 3%이상 올라 동시에 1분간 지속될 경우 코스닥 매수사이드카가 발동된다.

코스닥 시장에서 외국인과 기관이 각각 4964억원, 5132억원을 순매수하고 있다. 개인이 홀로 9813억원을 순매도 중이다.

시총 상위권 전부 상승세를 기록 중이며 에코프로(12.38%), 삼천당제약(15.51%), 케어젠(15.73%) 등은 두 자릿수 상승률을 기록하고 있다.

증시 상승에는 미국 뉴욕증시가 강세 마감한 영향이 작용한 것으로 보인다.

간밤 뉴욕증시에서는 인공지능(AI)이 산업에 미칠 타격에 대한 우려에도 불구하고 기술주를 중심으로 저가 매수세가 유입되며 3대 지수가 일제히 상승 마감했다.

다우존스30산업평균지수는 전장 대비 0.26% 상승했으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수와 나스닥지수도 각각 0.56%, 0.78% 올랐다.

<뉴시스>