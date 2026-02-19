‘검술·쌍절곤’ 춘완 무대 오른 중국 휴머노이드...해외서 화제

춘완 무대에서 붉은 의상을 착용한 휴머노이드 로봇들이 등장해 무술 동작과 춤을 결합한 퍼포먼스를 선보이고 있다. (사진 제공=CMG)

중국 중앙방송총국(CMG) 2026년 춘제 특별 프로그램 ‘춘제완후이(춘완)’ 무대에 중국산 휴머노이드 로봇이 다시 모습을 드러냈다. 올해 방송에는 여러 업체의 휴머노이드 로봇이 함께 출연해 무술 동작과 상황극 연기를 결합한 퍼포먼스를 선보였다.

CMG에 따르면 이번 무대에는 유니트리(Unitree) 등 4개 기업의 로봇이 등장했다. 로봇들은 검술·취권 동작·쌍절곤 퍼포먼스 등 무술 요소를 포함한 군무를 소화했고 일부 코너에서는 대사를 주고받거나 생활 동작을 재현하는 장면도 담겼다.

방송 직후 관련 클립이 해외 소셜미디어와 커뮤니티를 통해 빠르게 퍼지면서 기술 팬층을 중심으로 반응이 이어졌다. 지난해 춘완에서 휴머노이드 로봇이 무대에 올랐던 장면이 온라인에서 화제가 된 데 이어 올해는 동작 구성과 난도가 더 높아졌다는 평가가 나왔다.

해외 매체들도 ‘무대 시연’이라는 형식에 주목했다. 로이터는 춘완의 로봇 장면을 소개하면서 중국이 로봇공학과 인공지능(AI)을 제조 분야 경쟁력과 연결하려는 흐름 속에서 상징적 장면으로 받아들여지고 있다고 전했다. 일부에선 이런 무대가 실제 현장 적용 능력 전반을 보여준다기보다 정교하게 설계된 시연 성격이 강하다는 해석도 나온다.

자료 제공: CMG