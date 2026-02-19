안승남 전 구리시장, 19일 구리시장 출마 선언

안승남 경기 구리시장 예비후보가 19일 구리시장 출마를 공식 선언했다.

안 후보는 이날 유튜브를 통한 공개 출마 선언 영상에서 “‘구리, 시민행복 AI특별시’를 시민 곁에서 함께 만들겠다”며 “다시뛰는 구리심장 9대 공약과 함께 구호가 아닌 성과로 구리의 시간을 증명하겠다”고 밝혔다.

안승남 경기 구리시장 예비후보가 19일 구리시장 출마를 공식 선언했다.

이어 안 후보는 “AI는 기술이 목적이 아니라 시민의 삶을 편리하고 안전하게 만드는 수단이어야 한다”고 강조했다. 돌봄, 교통, 환경, 행정 전반에 AI를 접목하되, 그 중심에는 반드시 사람이 있어야 한다는 것이다.

또 기술은 시민을 위해 봉사해야 하며, 그 혜택은 모두에게 공정하게 돌아가야 한다고 했다. 안 시장은 “작은 도시라고 얕보면 큰 코 다친다는 것을 결과로 증명하겠다. 멈춘 행정을 다시 돌리고, 중단된 미래를 다시 잇겠다”고 약속했다.

안 후보는 구리의 현 상황을 “지난 몇 년간 너무 많은 것이 중단되고 멈춰섰다”며 “ 일자리는 줄고 상권은 무너지고, 시민의 일상은 팍팍해졌다. 행정은 갈등을 조정하지 못했고 정치는 시민을 하나로 묶지 못했다. 그 결과 도시는 방향을 잃었다”고 지적했다.

아울러 “시민 삶을 실질적으로 바꾸는 행정으로 평가받겠다”고도 했다.

특히 이재명 대통령이 경기도지사를 지낼 때 안 후보는 구리시장으로서 정치 여정을 함께하며 “위기 속에서 검증된 실행력과 개혁 의지를 (이 대통령) 가까이에서 체득했다”고 강조했다.

안승남TV 캡쳐

안 후보는 “구리는 작지만 서울 근접성이 가장 뛰어난 무한 가능성의 도시”라며 “(시장이 되면) 경기도는 물론 중앙정부와 긴밀히 협력해 정책 공조 및 예산 확보를 강화하고, 제도 개선을 통해 구리 발전의 속도를 내겠다”고 했다.

아울러 그는 “경기도의원 재선과 구리시장으로 현장 실무를 거친 경험을 바탕으로 “지역행정과 국정, 도정이 긴밀히 협력해 성과를 만들어 내도록 할 것”이라고 강조했다.

이를 위해 안 후보는 다시뛰는 구리심장 9대 핵심 공약을 내놓았다.

그는 △공기업 GH경기주택도시공사 유치·이전 △멈춘 랜드마크타워/아이타워/푸드테크밸리 등 정상화 △광역교통 대책수립-GTX-B, 6호선(교문사거리,동구릉), 면목선(갈매, 사노), 8호선(사노), 9호선(토평2) △생애주기별 통합돌봄 확대(장애인/반려가족) △도매시장 이전후→ 안심 New 메타타운 △기후위기 대응 시민참여 정원도시 조성 △강변북로 동부구간 단계적 지하화 △토평2지구 메타디지털 허브도시 조성지원 △도시정비, 주민 편에서 빠르고 투명하게 등을 핵심 과제로 제시하며 “구리를 다시 도전과 혁신의 상징으로 만들겠다”는 각오를 밝혔다.

이번 6·3 지방선거는 이 대통령 취임 1년 차에 치뤄지는 선거로, 그 성적표가 향후 국정 운영에 미칠 영향이 매우 클 전망이다.

경기도선거관리위원회는 20일부터 관할 선거구선관위에서 예비후보자 등록 신청을 받는다.