스키즈 '특'도 넘겼다…6번째 3억뷰 뮤비

대세 그룹 '스트레이 키즈'(Stray Kids·스키즈)의 대표곡 '특' 뮤직비디오가 유튜브 3억 뷰를 돌파했다.

19일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면, 2023년 6월2일 발매된 스트레이 키즈 정규 3집 '파이브스타(★★★★★)(5-STAR)'의 타이틀곡 '특' 뮤직비디오는 이날 오전 이 같은 조회수를 달성했다.

스트레이 키즈 '특' 뮤직비디오 3억 뷰 축전. JYP엔터테인먼트 제공

이로써 스트레이 키즈는 '신메뉴(神메뉴)', '백도어(Back Door)', '소리꾼', '매니악(MANIAC)', '락(樂)'에 이어 '특'까지 총 여섯 편의 3억 뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다.

스트레이 키즈의 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 세 번째 1위작 '파이브스타' 타이틀곡 '특'은 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA)의 방찬, 창빈, 한이 직접 작사, 작곡했다.

'특이한 애들 중에 가장 별나고 특별한 애들 중 가장 빛난다'는 메시지를 담았다. 뮤직비디오는 서울특별시를 배경으로 펼쳐지는 여덟 멤버의 특출난 퍼포먼스와 화려한 영상미가 더해졌다.

스트레이 키즈는 올해의 시작부터 각종 호기록을 추가하며 '글로벌 탑 아티스트' 존재감을 떨치고 있다. 최근 국제음반산업협회(IFPI)가 발표한 '글로벌 아티스트 차트'(Global Artist Chart) 2위에 오르며 K팝 아티스트 가운데 유일하게 해당 차트 톱 10에 자리했다.

정규 1집 리패키지 앨범 '인생'과 정규 1집 '고생' 타이틀곡 '신메뉴'가 글로벌 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이(Spotify)에서 각각 누적 스트리밍 수 15억 건, 누적 재생 수 5억 회를 돌파하며 K팝 4세대 보이그룹 최초 기록을 세웠다. 또한 지난 6일(이하 현지시간) 개봉한 '자체 최대 규모' 월드투어 ''(도미네이트) 실황 영화 '스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스'는 2월 첫 번째 주말 글로벌 박스오피스 정상을 차지했다.

한편 스트레이 키즈는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 '스테이 인 아워 리틀 하우스'를 총 4회 연다. 오는 6월과 9월에는 세계적 뮤직 페스티벌 미국 뉴욕 '더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌'(The Governors Ball Music Festival), 브라질 '록 인 리오'(Rock in Rio)에 출격해 헤드라이닝 무대를 장식한다.

<뉴시스>