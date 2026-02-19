신세계백화점, 봄맞이 ‘5메이징 카드 페스타’ 선보인다

신세계백화점은 다음 달 2일까지 씨티·삼성·신한·하나·BC바로카드 등 5개 제휴카드사와 ‘5메이징 카드 페스타’를 연다고 19일 밝혔다.

5메이징 카드 페스타는 업계 최다인 5개 제휴카드사와 함께하는 신세계백화점의 대표 사은행사다. 청구 할인, 무이자 할부 등 혜택을 제공한다. 행사 기간 중 명품·패션·잡화 단일 브랜드에서 제휴카드로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 7%를 신백리워드로 돌려준다.

신세계백화점 5메이징 카드 페스타 관련 이미지. 신세계백화점 제공

오는 22일까지 신세계 제휴 삼성·신한·하나·BC바로 카드로 단일 브랜드에서 100만원 이상 결제한 고객에게는 1인 1회에 한해 2만원의 캐시백 혜택을 준다. 카드사별로 5만원 이상 결제 시 무이자 할부도 지원한다.

앱 쿠폰을 활용하면 시계·주얼리, 패션 상품 구매 시 추가 할인도 받을 수 있다. 행사 기간 중 100만원 이상 구매 고객 중 5명을 추첨해 3박4일 남도 여행 이벤트도 진행한다.

신세계백화점 영업전략담당 이성환 상무는 “이번 ‘5메이징 카드 페스타’는 풍성한 사은 혜택은 물론이고 특별 여행 초대 이벤트, 다이닝 위크, 신선식품 특가까지 전 카테고리에 걸친 실속 혜택을 담았다”며 “봄을 맞아 새로운 옷차림을 준비하시는 분들부터 일상 속 알뜰한 쇼핑을 원하는 모든 고객들에게 만족스러운 쇼핑 경험을 선사할 것”이라고 말했다.