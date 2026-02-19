풀무원, 지난해 美 두부 매출 2242억…‘역대 최고’

미국 두부 시장 리더십 강화하며 매출 지속 성장

풀무원이 미국 현지의 식물성 단백질 수요 증가와 전략적인 매출처 확대에 힘입어 미국 두부 시장 내 리더십을 강화하며 안정적인 매출 성장세를 이어가고 있다.

풀무원은 미국법인의 지난해 두부 매출이 전년 대비 12.2% 증가한 2242억원(1억5760만 달러)으로 역대 최고치를 기록하며 지속적인 성장을 이어가고 있다고 19일 밝혔다.

풀무원 미국 두부 매출 추이. 풀무원 제공

특히 단백질 함량과 조리 간편성을 높인 ‘하이 프로테인 두부’의 매출이 2021년 156억원에서 2025년 415억원으로 세 배 가까이 성장하며 전체 두부 매출 성장을 이끌었다. 하이 프로테인 두부는 1회 섭취량 85g당 14g의 높은 단백질 함량이 특징으로, 육류 섭취를 줄이고 더 건강한 단백질을 섭취하고자 하는 현지 소비 트렌드가 확산됨에 따라 매출이 지속적으로 늘고 있다.

풀무원은 증가하는 현지 두부 수요에 힘입어 지난해 3분기 말부터 대형 신규 매출처를 확보하고 공급을 늘리고 있어 매출 성장 효과가 올해에도 이어질 것으로 기대된다. 또한 푸드서비스, 글로벌 외식 프랜차이즈, 식자재 B2B(기업간 거래) 등 다양한 채널에서 두부 매출이 증가 중이며, 학교 급식, 헬시 레스토랑 등 신규 채널도 적극 발굴한다는 계획이다.

풀무원은 올 1분기 중으로 미국 동부 아이어 두부공장의 생산라인 증설을 완료하고 추가 성장동력을 확보할 예정이다. 또한 서부 풀러튼 공장의 연순두부 생산설비 증설을 추진하고 혁신 신제품을 출시하는 등 신규 시장을 개척함으로써 두부 사업 성장에 박차를 가한다는 계획이다.

두부는 풀무원 미국법인 전체 매출의 절반가량을 차지하는 주력 카테고리로, 풀무원은 올해로 미국 두부 시장에서 11년 연속 점유율 1위를 달리고 있다. 풀무원은 지난 2016년 미국 1위 두부 브랜드 ‘나소야’를 인수하고 두부 사업을 본격 시작한 이래 현지인의 입맛과 니즈에 부합하는 두부 신제품을 현지에 꾸준히 출시하고 지속적인 생산 인프라 확충을 통해 공급을 늘려왔다.

풀무원 미국법인 풀무원USA 조길수 대표는 “미국 내 플렉시테리언(Flexitarian) 인구가 증가하고 육류 대신 고단백 식물성 식품을 섭취하려는 트렌드가 확산하면서 현지 두부 수요가 지속적으로 증가하고 있다”며 “공급 확대를 통해 기존 리테일 채널의 성장과 더불어 신규 채널을 적극 공략함으로써 미국 두부 시장 내 리더십을 더욱 공고히 해 나갈 계획”이라고 말했다.