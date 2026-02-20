헤펠레코리아, 초슬림 플랩 피팅 ‘프리 슬림(Free Slim)’ 국내 공식 론칭

글로벌 하드웨어 솔루션 기업 헤펠레가 플랩 피팅의 기준을 새롭게 정의하는 초슬림 신제품 ‘Free Slim(프리 슬림)’을 국내에 공식 런칭했다고 밝혔다.

헤펠레 프리 슬림은 헤펠레가 독자적으로 개발한 말굽 형태의 U자형 스프링(U-spring) 기술을 적용해, 단 8mm의 초슬림 설치 폭을 구현한 것이 특징이다. 기존 플랩 피팅 대비 한층 슬림해진 구조로 가공과 설치 유연성을 높였으며, 동시에 가구 디자인의 활용 범위와 표현 가능성을 넓혔다.

프리 슬림은 피팅 본체를 단 8mm의 초박형 구조로 설계해 수납 공간을 더 넓게 확보하고 외관을 더욱 깔끔하게 완성할 수 있도록 돕는다. 동시에 다양한 전면 무게를 안정적으로 지지해 대량 생산 가구부터 맞춤형 가구까지 폭넓게 적용 가능하다. 혁신적인 구조는 작업 시간을 단축하고 시공 완성도를 높여, 전반적인 제작 효율을 극대화한다. 여기에 푸쉬 투 오픈(Push to open) 기능도 적용할 수 있어 손잡이 없이도 간편하게 개폐 가능한, 한층 더 간결하고 미니멀한 디자인을 연출할 수 있다는 점 역시 큰 장점이다.

프리 슬림은 설치 방식에서도 높은 유연성을 제공한다. 좌·우 구분 없는 대칭형 피팅 구조를 기반으로 노출형 설치와 매립형 설치 두 가지 방식 중 선택할 수 있다. 노출형 설치는 공간을 거의 차지하지 않으면서 외관을 슬림하게 유지할 수 있으며, 매립형 설치는 하드웨어 노출을 최소화해 캐비닛 디자인을 더욱 깔끔하게 완성한다. 특히 매립형 방식은 심플하고 미니멀한 최신 인테리어 트렌드에 최적화된 하드웨어 솔루션이다.

또한 프리 슬림은 소수의 하드웨어 타입만으로 다양한 플랩 응용을 구현할 수 있도록 설계됐다. 이번에 국내에 먼저 런칭된 ‘프리 슬림 플랩(Free Slim Flap)’은 상부장에 특화된 플랩 폴딩 방식으로, 손잡이 없는 현대적인 캐비닛 디자인에도 완벽하게 어울리는 솔루션을 제공한다. 플랩을 비롯해 폴드, 업, 스윙 등 다양한 개폐 방식에 대응하는 라인업은 향후 순차적으로 확대 런칭될 예정이다.

헤펠레 관계자는 “프리 슬림은 단순히 얇은 플랩 피팅을 넘어, 가구 디자인과 제작 방식 전반의 가능성을 확장하는 제품”이라며 “공간 활용, 디자인 자유도, 시공 효율을 동시에 만족시키는 차세대 플랩 솔루션으로 국내 가구 및 인테리어 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 전했다.