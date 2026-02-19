설 연휴 일본 노선 여객이 가장 많아, 14일 24만7000명 북적

이번 설 연휴 기간 일본 노선을 이용한 여객이 가장 많은 것으로 나타났다.

19일 인천국제공항공사에 따르면 13일부터 18일까지 이어진 설 연휴 기간 동안 일본 노선 여객은 38만 8018명에 달했으며 인천공항의 하루 평균 23만 1000명인 것으로 나타났다.

인천공항 여객터미널 전경

설 연휴 기간 총 여객은 138만 6057명, 일평균 여객은 23만 1010명으로 나타나 하루 평균 기준으로 역대 명절(설, 추석) 최다기록과 역대 성수기(설, 추석, 동․하계 성수기) 최다기록을 각각 경신했다.

기존 명절 최다실적은 지난해 설연휴(1월24~2월2일)에 기록한 21만 9026명으로 올해는 이보다 약 5.5% 증가했다. 지난해 하계 성수기(7월25~8월10일) 하루 평균 21만 7831명 대비해서는 약 6.1% 늘었다.

하루 여객실적은 14일에 24만7104명을 기록해 지난달 4일 여객인 23만9704명을 넘어 역대 최고기록을 경신했다. 2001년 3월 인천공항 개항 이후 하루 여객이 24만명을 넘은 것은 이번이 처음이다.

이번 연휴 중 전체여객과 출발여객이 가장 많은 날은 14일(24만 7104명, 출발 13만 1215명), 도착여객이 가장 많은 날은 18일(12만 2778명)이었다.

지역별 전체 여객실적(국제선)은 △동남아(39만 667명, 28.4%) △일본(38만 8018명, 28.2%) △중국(20만 6369명, 15.0%) △동북아(13만 7671명, 10.0%) △미주(10만 4346명, 7.6%) △유럽(7만 1863명, 5.2%) △대양주(5만 230명, 3.6%) △중동(2만 791명, 1.5%) △기타(7486, 0.5%) 순으로 나타났다.

설연휴 기간 항공기 운항은 총 7419편, 하루평균 1237편을 기록했으며, 13일 운항편은 1284편을 기록해 인천공항 개항이후 역대 최다 운항실적을 기록했다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 설연휴는 아시아나항공 이전 이후 처음 맞는 성수기로 출국장별 분담률이 50대 50으로 균형을 이뤄 출국장 혼잡이 완화됐다”고 말했다.

또 “이를 바탕으로 법무부, 세관, 검역소 등 정부기관의 지원, 공사를 포함한 자회사, 항공사, 조업사 등 9만 4000여 공항상주직원의 노력, 대중교통‧스마트 서비스 이용 등 국민들의 적극적인 협조에 힘입어 극 성수기에도 공항 터미널 및 주차장 이용이 크게 불편하지 않았다”고 덧붙였다.

한편 인천공항공사는 설 연휴기간 혼잡 완화를 위해 △출국장 조기 운영 △전담 안내인력 배치 △이지드랍 등 공항 외 수속 서비스 확대 △24시간 운영매장 확대 및 여객편의시설 신규 오픈 △24시간 제설 상황실 가동 △공항 내 임시 주차장 확보 등 특별 대책을 시행했다.