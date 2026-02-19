서울대 자연계 지원자 50%, 의대도 지원… ‘의대 쏠림’에 추가모집 고작 4명

2026학년도 서울대학교 자연계 정시 지원자의 절반 가까이가 다른 대학 의·약학 계열에 동시 지원한 것으로 나타났다. 지역의사제·의대 증원 여파로 의대 선호 현상이 심화되면서, 최상위권 수험생들 사이에 ‘서울대-의대 병행’ 전략이 고착화될 것이란 전망이 나온다.

19일 진학사가 서울대 정시 지원자 3028명을 분석한 결과에 따르면, 자연계 지원자의 45.4%는 다른 대학 의·약학 계열에 동시 지원했다고 응답했다. 특히 공과대학 지원자의 64.8%가 의·약학 계열에 동시 지원한 것으로 집계됐다. 전기·정보공학부(60.2%), 수리과학부(55.0%), 화학생물공학부(53.1%), 첨단융합학부(52.7%), 생명과학부(52.2%) 지원자들 역시 과반 이상이 의·약학 계열에 지원했다고 답했다.

서울대 자연계 정시 지원자 절반 가까이가 다른 대학 의·약대에도 함께 지원한 것으로 나타났다. 연합뉴스

이들이 동시 지원한 분야는 의대가 64.5%로 가장 많았고, 약대 17.5%, 수의대 6.5% 순이었다.

인문계열에서도 경영대학(37.2%)과 경제학부(35.0%) 등 최상위권을 중심으로 지원자 3명 중 1명 이상이 의·약학 계열에 병행 지원한 것으로 나타났다.

우연철 진학사 입시전략연구소장은 “의·약학계열 선호가 자연계에 국한되지 않고, 상위권 전반으로 확산되고 있음을 알 수 있다”며 “2027학년도에는 지역의사제 도입으로 의대 선발 규모가 확대될 예정이어서 최상위권 수험생의 ‘서울대-메디컬 병행’ 전략은 더욱 굳어질 가능성이 크다”고 분석했다.

이 같은 지원 경향은 실제 등록 결과에서도 확인됐다. 서울대에 합격하고도 등록을 포기한 채 의대행을 택하는 사람이 눈에 띄게 증가했단 분석이다.

전날 종로학원에 따르면, 올해 서울대 자연계 정시 합격자 중 등록 포기자는 모두 180명으로, 10명 중 8명 이상이 등록을 포기한 것으로 나타났다. 이는 5년 새 최대 규모로 2022학년도 127명, 2023학년도 88명, 2024학년도 164명이었다. 의대 정원이 크게 증가한 지난해에도 서울대 자연계 정시 합격자 중 등록 포기자는 178명이었다.

반면 올해 전국 39개 의대의 추가 모집 인원은 총 3개 대학 4명에 그쳤다. 지난해에는 총 8개 대학에서 8명을 추가 모집했으나, 절반이나 줄어든 것이다.

임성호 종로학원 대표는 “의대 모집 인원 축소로 의대 중복 합격이 줄어든 것이 원인”이라면서도 “의대와 상위권 공대에 동시 합격했을 때 의대를 선택한 경우가 많았기 때문으로 보인다”고 분석했다.