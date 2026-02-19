[속보] 법원 "계엄 선포, 국회 봉쇄, 포고령 공고 등 '폭동'에 해당" 입력 : 2026-02-19 15:42:58 수정 : 2026-02-19 15:43:31 구글 네이버 유튜브 윤석열 '체포 방해' 등 1심 징역 5년 (서울=연합뉴스) 윤석열 전 대통령이 16일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 특수공무집행방해, 범인도피교사, 직권남용 권리행사방해 혐의 등 사건에 대한 1심 선고 공판에 출석해 피고인석에 앉아 있다. 윤 전 대통령은 이날 징역 5년을 선고받았다. 2026.1.16 [서울중앙지법 제공. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr/2026-01-16 16:27:26/ <저작권자 ⓒ 1980-2026 ㈜연합뉴스. 무단 전재 재배포 금지, AI 학습 및 활용 금지> 법원 "계엄 선포, 국회 봉쇄, 포고령 공고 등 '폭동'에 해당" <연합> Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 연합 이영섭 이슈 나우 더보기 조폭 출신 '야인시대' 배우 정일모, 30살 연하 아내와 네 번째 결혼 ‘유행 절단기’ 전현무, '두쫀쿠'에 선전포고…5시간 걸린 '무쫀쿠' 결과는?