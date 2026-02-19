미추홀구, 자원봉사 특화사업 주민 안전 파수꾼 ‘톡톡’

인천 미추홀구에서 추진 중인 자원봉사 특화사업이 주민들의 일상 속 파수꾼 역할을 톡톡히 해내고 있다. 구는 지역 구성원들이 직접 참여하는 이번 프로그램을 2026년 핵심 과제로 본격 시행한다고 19일 밝혔다.

지난해 35개 팀으로 첫선을 보인 ‘멍딧불이 순찰대’는 반려견 산책이란 평범한 일상에 ‘방범 순찰’의 가치를 더했다. 앞서 총 391회 순찰 활동과 90건의 안전신문고 신고를 기록하며 실질적 성과를 거뒀다. 생활 불편 사항부터 범죄 취약지 감시까지 주민들 눈높이에서 안전 사각지대를 발굴했다는 평가를 받는다.

‘질서 안전 봉사단’은 올해 전문성 강화에 집중한다. 지난해 5개 주요 행사에서 110명이 투입돼 한 건의 사고 없이 마무리했다. 핵심 인력 30여명을 대상으로 심폐소생술(CPR), 인파 관리 요령 등 역량을 한층 고도화시킨다. 구는 현장 중심의 활동 지원과 체계적인 관리 시스템을 갖출 방침이다.

구는 이런 사업들을 통해 자생적 선순환 구조를 확고히 할 계획이다. 관 주도가 아닌 우리 동네를 가장 잘 아는 주민들의 ‘생활 밀착형 자원봉사’ 모범 사례로 꼽힌다. 구 관계자는 “주민들이 체감할 수 있는 안전한 환경을 만들고자 앞으로도 여러 프로젝트를 적극 발굴하겠다”고 말했다.