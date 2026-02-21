폭식하고 토하고… 식이장애는 두려움과 불안을 먹는다

식이장애에 대한 모든 것/ 김준기/ 수오서재/ 2만2000원

뼈가 드러날 정도로 마른 몸이지만 거울 속 자신의 몸을 보며 ‘뚱뚱하다’고 혐오한다. 사람을 피하고 식사자리는 더더욱 피한다. 또 다른 이는 낮에는 완벽히 식욕을 통제하지만 밤이 되면 억눌렀던 배고픔이 파도처럼 밀려와 폭식하고 토하고 폭식하고 토하고를 반복한다.



‘식이장애에 대한 모든 것’의 저자인 정신건강의학과 전문의 김준기는 30년간 식이장애 환자를 만나왔다. 그가 처음 식이장애 전문병원을 개원한 1995년만 해도 식이장애는 한국 사회에서 익숙한 병명이 아니었다. 그러나 국민건강보험공단에 따르면 2022년 기준 거식증, 폭식증, 기타 식이장애 환자는 2018년 대비 35% 넘게 증가했다.

저자는 30년 임상 현장에서 실제로 마주해 온 질문의 순서를 따른다. 즉, “식이장애란 무엇인가?”에서 시작해 “왜 이 증상은 반복되고, 치료에 난항이 따르는가?”를 거쳐 “어떻게 회복을 도울 수 있는가?”에 이르기까지 점진적으로 독자들을 이끈다.



식이장애는 개인의 의지의 문제이거나 다이어트 실패의 문제라고 단순하게 치부할 수 있는 질환이 아니다. 이 질환은 개인의 역사, 관계에서 비롯한 상처, 트라우마 경험, 완벽주의와 강박, 반복된 수치심과 자기비난이 뒤엉켜 나타나는 복합적인 삶의 문제다. 저자는 수치심이 어떻게 증상을 악화하고 삶을 왜곡하는지를 심리학적 관점에서 살펴보며 수치심을 다루기 위한 실제적 접근도 소개한다. 환자가 자기 내면을 더 깊이 이해하고 회복 가능성을 찾도록 돕는 것이다.



또 이 책은 식이장애 환자의 회복 과정에서 매우 중요한 자원인 ‘가족’에 대해 이야기한다. 가족이 환자의 여정에 어떻게 동행하고 어떻게 지지할 수 있는지를 설명한다. 식이장애를 둘러싼 가족의 혼란과 죄책감, 소통의 어려움을 이해하고, 가족이 변화 주체로 서로를 돕는 따뜻하면서도 실용적인 지침을 담고 있다.



저자는 책에서 회복에 대해 재정의한다. “회복은 모든 식이장애 증상이 사라지는 것이 아니다. 더 근본적으로는 강한 수치심으로 인한 두려움과 불안 속에서도 하루하루를 살아가는 것이다. 불안과 두려움이 다시 고개를 들고 혼란과 고립감이 찾아오더라도, 그 속에서 자기 자신을 있는 그대로 받아들이고 살아갈 힘을 조금씩 쌓아가는 것이 바로 진정한 회복이다.”