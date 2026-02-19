‘유행 절단기’ 전현무, '두쫀쿠'에 선전포고…5시간 걸린 '무쫀쿠' 결과는?

MBC '나 혼자 산다'

'유행 절단기' 전현무가 '두쫀쿠'(두바이 쫀득 쿠키) 만들기에 나선다.

오는 20일 방송되는 MBC 예능프로그램 '나 혼자 산다'에는 전현무의 '무쫀쿠'(전현무＋두쫀쿠) 도전기가 방송된다.

전현무는 예고편에서 "제가 '무쫀쿠'로 한 번 찾아오겠다. (유행을 절단시켜) 여러분이 많이 드실 수 있게 해드리겠다"고 자신감 넘치는 모습으로 선전포고했다.

"근본으로 만들기 위해 제로 베이스로 시작하겠다"고 밝힌 전현무는 피스타치오 까는 것부터 카다이프 제작까지 '무쫀쿠' 만들기에 열과 성을 다 한다.

하지만 도중에 예상치 못한 돌발 상황이 발생하고 충격을 받은 그는 눈을 질끈 감으며 "제 자신이 싫었다"고 밝히는데, 어떤 일이 일어났을지 관심이 집중된다.

모두가 예상했던 비주얼과 다른 결과물이 나타났지만 전현무는 "제 이름을 걸고 하는 작업이기 때문에 그림도 필수"라며, 화가 컨셉으로 선보였던 '무스키아'(전현무＋바스키아)를 재소환한다.

마침내 5시간에 걸쳐 탄생한 '지옥의 무쫀쿠'를 보고 스스로 "되게 귀해보여!"라며 만족스러워하는데 맛은 어떨지 기대가 모인다.

전현무의 '무쫀쿠 도전기'는 오는 20일 오후 11시 10분 MBC '나 혼자 산다'에서 방송된다.