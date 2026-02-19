메뉴보기메뉴 보기 검색

오세훈, 윤석열 선고에 “곪은 상처 도려내야”…쇄신 거듭 강조

입력 :
수정 :
폰트 크게 폰트 작게
윤선영 기자 sunnyday702@segye.com
구글 네이버 유튜브

오세훈 서울시장이 19일 윤석열 전 대통령 등의 내란 혐의 사건 1심 판결 후 사과와 함께 다시 한번 보수 진영의 쇄신 필요성을 강조했다.

 

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 ‘늦었지만 오늘부터라도 새롭게 태어나야 한다’는 제목의 글을 올렸다.

 

오세훈 서울시장이 19일 서울시청에서 열린 ‘다시,강북전성시대 2.0’ 기자설명회에서 발표하고 있다. 뉴스1
오세훈 서울시장이 19일 서울시청에서 열린 ‘다시,강북전성시대 2.0’ 기자설명회에서 발표하고 있다. 뉴스1

오 시장은 “사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다”며 “비상계엄으로 뜻하지 않게 충격과 혼란을 겪으셔야 했던 국민 여러분께 다시 한번 머리 숙여 깊이 사과드린다”고 말했다.

 

오 시장은 이어 “언제까지 사과만 할 거냐고 묻는 분들도 있지만 국민들께서 반성과 참회의 진정성을 받아주신다면, 국민의힘을 향한 실망과 화가 녹아내릴 수 있다면 백 번이고 천 번이고 저부터 한 분 한 분의 손을 잡고 말씀드릴 것”이라고 밝혔다.

 

동시에 오 시장은 사과에 그치면 안 된다며 ‘절윤’(윤 전 대통령 절연)을 재차 압박했다. 그는 “절윤을 얘기하면 분열이 생긴다고 하는 분들이 있는데 그것은 분열이 아니라 곪은 상처 부위를 도려내고 새살을 돋게 하기 위한 과정”이라고 목소리를 높였다.

 

오 시장은 “절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길로 비록 고통스럽더라도 저는 그 길을 계속 갈 것”이라며 “제게는 서울과 수도권에서 뛰고 있는 유능한 후보들과 함께 국민의 선택을 받고 새로운 보수의 길을 열어야 할 책임이 있기 때문”이라고 했다.

 

오 시장은 남은 시간이 별로 없다고도 꼬집었다. 그러면서 “국민의힘이 달라진 모습으로 국민 앞에 다시 설 수 있도록, 실력 그대로를 정정당당히 평가받을 수 있도록 어떤 어려움이 있더라도 저에게 주어진 역할을 굳건히 해나가겠다”며 “그것이 보수가 다시 국민의 선택을 받을 수 있는 유일한 길이라고 믿는다”고 덧붙였다.

윤선영 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

이슈 나우

더보기