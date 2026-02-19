이정현 “세대·시대·정치교체, 혁신공천 시작”

국힘 공관위 출범… 지선체제 돌입

위원 8명 중 6명 여성… 5명 30∼40대

‘부패 근절’ 클린공천지원단 설치

인재영입위, 23일 1차 대상자 발표

국민의힘은 19일 6·3 지방선거 및 재보궐선거 공천관리위원회(공관위) 구성을 완료하고 본격적인 지선 체제에 돌입한다. 공관위원 8명 중 6명이 여성이며, 5명은 30·40대 청년층이다. 국민의힘은 이날 서울 여의도 국회에서 최고위원회의를 열고 공관위원 임명 안건을 의결했다.



공관위는 지난 12일 선임된 이정현 위원장을 포함해 총 10명으로 구성됐다. 부위원장은 당연직인 정희용 사무총장이 맡는다. 원내인사로는 서지영 홍보본부장과 최수진 원내수석대변인이 임명됐다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장. 연합뉴스

원외에서는 법조인 출신의 윤용근 경기 성남·중원 당협위원장이 공관위원이 됐다. 나머지 공관위원 5명은 1980~1990년대생이다. 김보람 한국정책학회 이사(여·1983년생)를 비롯해 송서율 정책연구단체 팀 에프이(Team.Fe) 대표(여·1989년생), 이동건 국민의힘 중앙당 선출직 공직자 평가위원회 위원(남·1990년생), 이하나 성균관대 겸임교수(여·1984년생), 황수림 서울지방변호사회 기획이사(여·1991년생) 등이다.



이정현 위원장은 이날 페이스북에 “세대교체, 시대교체, 정치교체를 혁신공천에서부터 시작하겠다”며 “30·40대가 60%, 여성 비율은 60%, 당내와 외부 인사를 각각 50%로 구성했다”고 설명했다. 그러면서 “검사·판사 출신 중심의 익숙한 구조도 과감히 벗어났다”며 “90년대생 변호사와 일본 마쓰시타 정경숙을 졸업한 분도 삼고초려를 했다”고 강조했다.



국민의힘은 또 공천 과정에서의 부패·비리 근절을 위한 ‘클린공천지원단’을 설치하기로 하고 위원장에 곽규택 의원을 임명했다. 지원단은 공천 관련 이의신청 처리 등 공천 관리 업무를 지원한다. 아울러 중앙여성위원회와 ‘맘(mom) 편한’ 특별위원회도 위원 등을 인선하고 수도권 여성 지지율을 높이고 자녀와 학부모를 위한 각종 공약과 정책을 개발할 방침이다. 6·3 지방선거를 앞두고 인재 영입 작업도 박차를 가하고 있다. 국민의힘 인재영입위원회는 23일 1차 인재영입 발표를 시작으로 3월부터 매주 인재영입 발표를 이어갈 계획이다.



조정훈 인재영입위원장은 이날 3차 회의를 열고 이날까지 400여장의 이력서를 받았으며, 이 가운데 30명을 2차 검증 대상자로 선정했다고 밝혔다. 조 위원장은 “선거는 결국 얼굴 싸움”이라며 “새로운 스타트를 할 수 있는 새로운 얼굴을 끊임없이 발굴해 국민 여러분께 신선함으로, 전문성으로, 열정으로 판단받을 수 있도록 노력하겠다”고 했다.