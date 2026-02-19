‘네이버페이’ 결제 오류… 긴급 복구 작업

온라인 쇼핑·예약 등 먹통 사태

회사측 “해킹 등 외부요인 아냐”

네이버 간편결제 서비스 네이버페이가 19일 점심시간대 일부 결제 과정에서 오류를 일으켜 긴급 복구작업에 들어갔다. 회사 측은 해킹 등 사이버 공격에 따른 것은 아니라는 입장이다.



19일 네이버에 따르면 이날 낮 12시부터 네이버페이 결제와 예약 등에서 오류현상이 일어난 뒤 아직 복구되지 않고 있다. 장애 원인도 파악되지 않았다.



네이버페이 이용자들은 이 시간대부터 해당 서비스로 결제나 예약을 시도할 때마다 실패 오류메시지를 봐야 했다. 온라인 쇼핑 과정에서도 주문이 완료되지 않거나 대기 오류메시지가 떴다. 포인트가 조회되지 않는 사례도 잇따른 것으로 확인됐다.



네이버페이는 공지사항을 통해 포인트 조회와 결제 실패 문제, 결제 내역·이벤트 내역 조회 실패, 현장 결제 포인트·머니 결제 불가, 페이머니카드 결제 실패 등의 현상이 발생했다고 설명했다. 이어 “서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다”며 “복구가 완료되는 대로 공지를 통해 추가 안내를 하겠다”고 밝혔다.



네이버페이 관계자는 “해킹과 같은 외부적 요인에 따른 오류 발생은 아닌 것으로 보인다”며 “현재 총력을 다해 복구 중이며 원활히 작업이 진행되고 있다”고 말했다. 네이버페이 측은 복구를 최우선으로 처리한 뒤 오류 원인에 대해서는 이후 정확히 정리한다는 방침이다.



한편 설 연휴 마지막 날인 18일 유튜브 서비스에서도 한 시간가량 장애가 일어나면서 귀경 중에 유튜브를 시청하던 이용자들이 불만을 토로했다.