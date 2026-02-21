[재미로 보는 오늘의 운세] 2월 21일 (토요일) 광고을 보면 직업이 나타나는 운이다

96년생: 노래방,편의점은 매상이 증대된다. 84년생: 행동이 약하면 좋은 결과가 힘들다. 72년생: 이성관계에 순조로움이 힘들다. 60년생: 언어로 다치게 할지도 모른다. 48년생: 잡으려는 것은 이미 떠났다. 36년생: 좋은점만 내세우지 말자.

97년생: 광고을 보면 직업이 나타나는 운이다. 85년생: 비슷한 생각을 가진 사람을 피하라. 73년생: 집착심이 강하게 가지자. 61년생: 건강이 튼튼하면 일이 순조롭다. 49년생: 부질없는 자존심은 버려라. 37년생: 상가집 장소에 가지 말자.

98년생: 기차길에 돈 백원 주어려다 몸 다친다. 86년생: 편치 않은 날이지만 별다른 방법이 없다. 74년생: 중요한 물건을 잊을 수 있다. 62년생: 활기와 의욕으로 일하자. 50년생: 기운이 부족하니 운동을 하자. 38년생: 가족과에 화목이 바람직하다.

99년생: 신용불량자는 희소식이 온다 87년생: 무리가 있더라도 앞으로 전진할 때이다. 75년생: 구하는 것을 얻을 수 있는 운이다. 63년생: 머뭇거리다 시기를 놓칠 수 있다. 51년생: 하는 일은 불리하니 이동을 구하자. 39년생: 돈쓸때와 안쓸때를 구분하자.

00년생 물과 기름이 만나는 격이다. 88년생: 일에는 인정받지만 과도함은 금물이다. 76년생: 동료나 형제의 의견을 경청하라. 64년생: 물건구입은 덕이없어 자제하라. 52년생: 확고한 정신과 노력이 요구된다. 40년생: 일부러 일을 만들지 말자. 28년생: 내실을 기하는 것이 좋다.

01년생 동남방에서 방법을 찾을 수 있겠다. 89년생: 불리한 상황을 반전시킬 계기가 생긴다. 77년생: 서남방에서 해결책이 있다. 65년생: 사방이 열여 있어니 출행하자. 53년생: 전문성을 최대한 발휘하라. 41년생: 건강에 먼저 신경쓰자. 29년생: 시간적인 여유가 없는 운이다.

02년생 고통이 깊어지면 심기가 편하지 않다. 90년생 인정을 베푼다면 주변이 아름답다. 78년생: 직장인은 실적이 약하다. 66년생: 관건은 마음을 먼저 열고 보자. 54년생: 외부적인 영향으로 고심이 온다. 42년생: 자연의 섭리를 빨리 이해하자. 30년생: 와병중인 사람은 병세가 차츰 호전된다.

03년생 심기가 좋지 않을 때는 외출을 자제하라. 91년생 바람직하지 못한 행동은 멀리하라. 79년생: 집중력과 인내력을 길러야 한다. 67년생: 전문기술을 최대한 활용하라. 55년생: 전부 나쁜 일은 물려간다. 43년생: 상대적인 일에 연연하지 말자. 31년생: 외적인 것만 중요하게 생각말자.

04년생 상대방 말에 냉정하게 대처해야 한다. 92년생: 곧장 해결하는 것이 훨씬 좋을 듯하다. 80년생: 냉정하게 일을 추진하자. 68년생: 먼저 믿음을 심어 주어라. 56년생: 아랫사람과 적은 갈등이 온다. 44년생: 현재 일은 수익이 약하다. 32년생: 이동하면 마음이 안정된다.

05년생 오늘 일은 조기에 수습치 않으면 고통이다. 93년생: 정상에 있다고 거들먹거리면 구설에 조심. 81년생: 전문기술을 한층 더 노력하자. 69년생: 장기적으로 보는것이 현명하다. 57년생: 상호 보완관계를 철저히 하자. 45년생: 자신의 권위만 내세우지 말자. 33년생: 지친 몸을 기댈 곳은 없구나.

06년생 친할수록 믿음이 쉽게 깨질 수 있다. 94년생: 혼자서 감당하면은 자신을 힘들게 한다. 82년생: 건강이 약하게 되니 조심하자. 70년생: 거래처에 초점을 맞춰야 한다. 58년생: 실수로 오해를 받을 수 있다. 46년생: 욕심내지 말고 차근차근히 하자. 34년생: 지금은 현상유지가 최선이다.

95년생: 하고 싶은 것을 쉽게 옮기기는 어렵다. 83년생: 적은 실수가 생각보다 손실이 크다. 71년생: 구사 일은 능동적으로 대처하라. 59년생: 동남방으로 진출하면 덕이온다. 47년생: 불성실한 사람은 과감하게 정리하라. 35년생: 자신의 본분만 잘 지키자.

백운철학원