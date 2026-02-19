손흥민의 LAFC·서울시… 서울 관광 마케팅 ‘맞손’

서울시와 서울관광재단은 손흥민(사진)이 소속된 미국 프로 축구 메이저리그사커(MLS) 구단 로스앤젤레스FC(LAFC)와 손잡고 서울 관광 마케팅에 나선다.



재단은 올해 4월 중순 LAFC와 업무협약(MOU)을 맺는다고 19일 밝혔다.



이에 따른 첫 공식 행사는 LAFC와 새너제이 어스퀘이크스의 홈경기 당일인 4월20일 팬 페스트(Fan Fest) 현장에서 체험형 이벤트로 진행되는 서울 관광 프로모션이다. 5월 중순엔 손흥민을 비롯해 LAFC 주요 선수들이 참여한 서울 관광 홍보 영상이 ‘비짓 서울’ 유튜브와 사회관계망서비스(SNS) 채널에 공개된다.



길기연 서울관광재단 대표이사는 “글로벌 관광 도시로서의 서울을 부각시키고 더 많은 사람들이 서울의 매력에 반해 방문까지 이어지는 계기가 될 것”이라고 말했다.