‘韓 추상화 거장’ 故 유영국 아내 김기순 여사 별세

한국 추상화의 거장인 유영국(1916∼2002)의 아내이자 현대 금속공예의 선구자 유리지(1945∼2013)의 어머니인 김기순 여사가 지난 17일 별세했다. 향년 106세.



고인은 1920년 서울에서 태어났다. 고(故) 이희호 여사의 5촌 조카다. 김 여사는 일본 도쿄문화학원 유화과를 졸업한 유영국과 만나 1944년 결혼했으며, 이후 남편의 고향인 경북 울진에서 양조장을 운영했다. 유영국은 1955년 사업을 정리하고 가족과 함께 서울로 올라왔고, 이후 홍익대 교수로 재직했으나 오래 머물지 않고 작가 활동에 전념했다. 2002년 유영국이 별세했고, 2013년에는 장녀 유리지가 백혈병으로 세상을 떠났다.



유족은 아들 유진, 유건, 딸 유자야씨 등이 있다. 빈소는 서울대학교병원 장례식장 2호실이며 발인은 20일 오전 9시.