계엄 막은 韓 국민 노벨평화상 추천에… 李 “인류사의 모범”

세계정치학회 전·현 회장 등 추천

이재명 대통령이 12·3 비상계엄을 극복한 ‘대한민국 시민’이 올해 노벨평화상 후보로 추천됐다는 소식에 “인류사의 모범이 될 대한민국이었기에 가능했다”고 격려했다.

지난해 3월17일 서울 종로구 동십자각 앞에서 ‘윤석열 즉각 퇴진·사회대개혁 비상행동’ 주최로 열린 윤석열 대통령 탄핵 촉구 집회에서 참가자들이 구호를 외치고 있다. 뉴시스

이 대통령은 19일 엑스(X)에서 세계정치학회(IPSA) 소속 일부 정치학자들이 계엄을 저지하고 이겨낸 대한민국 ‘시민 연합’(Citizen Collective)을 지난달 노르웨이 노벨위원회에 평화상 후보로 추천했다는 내용의 기사를 공유하며 이같이 밝혔다. 이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 수석보좌관 회의에서도 소식을 전하며 “내란의 어둠을 평화적으로 이겨낸 우리 대한국민들의 용기와 역량은 세계 민주주의 역사에 영원히 표석으로 남아 빛날 것”이라고 말했다. 이 대통령은 지난해 비상계엄 1년 특별성명에서도 “세계사에 유례없는 민주주의 위기를 평화적인 방식으로 극복해 낸 대한국민이야말로 노벨평화상을 수상할 충분한 자격이 있다”고 말한 바 있다. 김민석 국무총리도 엑스에 올린 글에서 “누가 민주주의의 길을 물으면 눈을 들어 대한국민을 보게 하라”며 힘을 보탰다.



추천인은 총 4명으로, 김의영 서울대 정치학과 교수와 파블로 오나테 발렌시아대 교수(전 세계정치학회장), 데이비드 파렐 더블린대 교수(전 유럽정치학회장), 아줄 아구이알 과달라하라대 교수(현 남미정치학회장)다.



김 교수는 추천서에서 2024년 12월3일 윤석열 전 대통령이 선포한 계엄령에 맞선 시민적 저항을 ‘빛의 혁명’으로 규정했다. 김 교수는 ‘빛의 혁명’을 “단일 조직이 아니라 전국적 규모의 광범위한 시민 연합체”라고 설명했다. 또 빛의 혁명이 대규모 비폭력 집회, 위법한 명령에 대한 공직자와 군경의 양심적 거부, 국회의 탄핵 절차 등을 거친 헌법적 대응으로 전개돼 계엄령 철회, 윤 전 대통령 탄핵, 선거를 통한 민주적 권력 이양의 성과를 거뒀다고 적었다.



노벨위원회는 지난달 31일 올해 평화상 후보 추천을 마감했다. 3월 초 후보군을 압축하고, 올해 10월 수상자를 발표한다.