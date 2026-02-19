내란정국 일단락… 여야 지방선거 모드 돌입 [윤석열 1심 무기징역]

與, 민생입법으로 무게추 이동

아동수당·응급의료법 등 박차



野, 당명 교체 등 국면전환 주력

텃밭 등 지자체장 수성 총력전

여야가 100여일 앞으로 다가온 6·3 지방선거를 앞두고 윤석열 전 대통령 1심 선고에 따른 파장을 고려해 선거 전략을 고심하고 있다. 더불어민주당은 ‘내란심판’과 연계한 개혁법안을 민생법안과 함께 추진하는 전략을 취하는 반면, 국민의힘은 당명까지 바꾸는 선택으로 ‘생존’을 위한 국면 전환에 나섰다.

법원이 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에 대해 무기징역을 선고한 19일 더불어민주당 정청래 대표가 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

법원이 19일 12·3 비상계엄을 발령한 윤 전 대통령에게 내란 우두머리 혐의 등으로 무기징역 선고를 내리면서 윤 전 대통령에 대한 내란 혐의 단죄는 일차적으로 마무리됐다.



지방선거까지 특별한 정치적 이벤트가 없는 만큼 여야 모두 ‘지선 모드’로 박차를 가한다는 계획이다.



민주당은 지난해 정청래 지도부가 들어선 뒤부터 개혁입법 처리를 강조해왔으나 올해 선거가 있는 만큼 민생법안 중심으로 입법 무게중심을 옮길 것으로 예상됐다. 그러나 1심 재판부가 윤 전 대통령에게 검찰이 구형한 사형이 아닌 무기징역을 선고한 만큼 민주당은 이를 사법개혁을 완수하기 위한 동력으로 삼을 것으로 보인다. 정청래 대표는 지난 13일 최고위원회의 중 윤 전 대통령 선고를 언급하며 “사형 선고를 통해 무너진 헌정질서를 바로잡고 사법정의가 살아있음을 증명하라”고 사법부를 겨냥했다.



민주당은 개혁법안 처리를 완수하며 설 연휴 전 혼란스러웠던 분위기를 다잡고 강성 지지층을 결집할 기회로 삼을 것으로 보인다.

국민의힘 장동혁 대표(왼쪽)가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 생각에 잠겨 있는 동안 신동욱 최고위원이 얼굴을 감싸고 있다. 연합뉴스

2024년 총선, 2025년 대선 패배를 경험한 국민의힘은 지방 권력을 최대한 수성한다는 목표로 선거 대응 전략을 구상하고 있다. 특히 윤 전 대통령 1심 선고 이후 당명 교체와 당헌·당규 개정 등을 통해 기존 국민의힘과 결별하고 ‘이기는 변화’를 내세워 당 혁신 작업에 주력한다는 계획이다. 다만 윤 전 대통령과의 절연 등 달라진 관계 설정을 부각하는 대신 정책적 대안 제시 등을 통해 국민이 정치 효능감을 느끼고 신뢰를 회복할 수 있도록 하는 국면 전환용 쇄신에 방점이 찍혀 있다.



당명 개정 후보군은 대국민 공모 등을 통해 2개로 압축됐고, 23일쯤 최고위원회 보고와 의원총회 등을 거쳐 최종 확정될 예정이다. 국민의힘을 대체할 새 당명은 3·1절 전국 곳곳에 거는 현수막부터 사용하는 것을 목표로 준비 작업이 진행 중이다.



지방선거에 집중해야 할 시점에 한동훈 전 대표와 김종혁 전 최고위원에 이어 배현진 의원의 중징계까지 이어지며 당 내홍이 심화하는 상황은 불안 요소로 꼽힌다. 배 의원은 이날도 페이스북에 글을 올려 자신에 대한 당원권 1년 정지 처분에 대해 “장동혁 대표는 즉시 최고위원회의를 열어 부당 징계를 무효화하라”며 “6개월간 헌신한 실무 총책임자를 배제하고, 서울 공천을 마음대로 좌우하고자 함이 아니라는 것을 행동으로 증명하길 바란다”고 촉구했다.