中 귀화 린샤오쥔, ‘노메달’ 초라한 퇴장 [밀라노 동계올림픽]

쇼트트랙 500m 준준결승 최하위

1000·1500m 등도 결승 못 올라

갈등 빚었던 황대헌 銀과 대조적

불미스러운 사건에 휘말려 중국으로 귀화한 린샤오쥔(한국명 임효준)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽을 ‘노메달’로 마무리했다.



린샤오쥔은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 쇼트트랙 500m 준준결승 3조에서 최하위인 4위(40초638)에 그치며 준결승 진출에 실패했다. 이번 경기는 린샤오쥔의 대회 마지막 개인전 일정이다. 앞서 그는 남자 개인전 1000m와 1500m 준준결승에서도 탈락했다. 단체전에서도 메달과 인연이 없었다. 혼성 2000m 계주는 준준결승에만 진출했고, 남자 5000m 계주도 준결승에서 멈췄다.

씁쓸 린샤오쥔이 18일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준준결승에서 최하위에 그치며 준결승 진출에 실패하자 아쉬워하고 있다. 밀라노=뉴시스

린샤오쥔은 2018년 평창 동계올림픽에 대한민국 국가대표로 출전해 금메달 1개, 동메달 1개를 따냈다. 그러나 2019년 6월 국가대표 훈련 도중 황대헌의 바지를 잡아당기는 장난을 쳤다가 대한빙상경기연맹으로부터 선수 자격 1년 정지의 중징계를 받았다. 린샤오쥔은 강제 추행 혐의와 관련해 법정 공방을 펼쳐 무죄를 선고받았으나, 재판과정에서 2022 베이징 동계 올림픽 출전을 염두에 두고 중국으로 국적을 변경했다.



다만 그는 베이징 대회에는 출전하지 못했다. 귀화 전 국적으로 국제 대회에 출전한 뒤 3년이 지나야 올림픽에 나설 수 있다는 규정 때문이다. 대신 2024년 세계선수권 3관왕에 오르고, 지난해 하얼빈 동계 아시안게임 500m 금메달 등 메달 3개를 달성하며 큰 기대를 모았다. 일각에서는 2011년 러시아로 귀환한 뒤 2014년 소치올림픽에서 3관왕에 오르며 부활한 ‘빅토르 안’(한국명 안현수)과 비교하기도 했다. 그러나 기대는 현실이 되지 못했다.



반면 갈등을 빚었던 황대헌은 이번 대회에서 은메달을 따냈다. 같은 무대, 다른 결과로 두 선수의 희비가 엇갈렸다는 평가가 나온다.