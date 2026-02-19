[밀코 다이어리] 타나 14번째 메달… 伊 최다 외

이탈리아 여자 쇼트트랙 전설 아리안나 폰타나가 14번째 동계 올림픽 메달을 추가하면서 이탈리아 역대 동·하계 올림픽 통산 최다 메달리스트로 등극했다. 폰타나는 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 결승에 이탈리아 대표팀으로 출전, 은메달을 목에 걸었다.

‘노 골드’ 中, 하루에 金 2개 획득



열흘 동안 ‘노 골드’로 곤욕을 치르던 중국이 하루 만에 두 개의 금메달을 휩쓸면서 ‘금 갈증’을 풀었다. 먼저 생일을 맞은 중국 스노보드의 간판 쑤이밍이 중국 선수단에 대회 첫 금메달을 선사했다. 쑤이밍은 18일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 스노보드 남자 슬로프스타일 결선에서 82.41점을 기록, 일본의 하세가와를 0.28점 차로 제치고 시상대 가장 높은 곳에 섰다. 2022 베이징 대회에 이어 두 번째 금메달이다. 쉬멍타오도 같은 날 이탈리아 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 열린 프리스타일 스키 여자 에어리얼 결선에서 112.90점을 기록, 금메달을 목에 걸었다.