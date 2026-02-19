밀어주고 끝내주고… 女쇼트트랙, 금빛 역전극

3000m 계주서 8년 만에 정상

韓 ‘金 3개’ 목표 초과달성 도전

한국 쇼트트랙이 밀라노 빙판에서 마침내 첫 금메달을 따내며 대표 종목의 자존심을 지켜냈다. 기세를 탄 대표팀은 남은 두 종목에서도 추가 금메달을 노리며 당초 목표였던 금메달 3개 돌파에 도전한다.

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 여자 3000m 계주 우승을 차지한 대한민국 여자 대표팀의 심석희(왼쪽부터), 노도희, 이소연, 김길리, 최민정. 밀라노=연합뉴스

최민정, 김길리(이상 성남시청), 심석희(서울시청), 노도희(화성시청)가 나선 한국 여자 쇼트트랙 대표팀은 19일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 3000m 계주 결승에서 4분4초014의 기록으로 이탈리아(4분4초107), 캐나다(4분4초314)를 제치고 가장 먼저 결승선을 통과하며 정상에 올랐다. 마지막 2바퀴를 남기고 최종주자 김길리가 선두를 달리던 이탈리아를 제치고 극적인 역전으로 ‘금빛 질주’를 완성했다. 한국 쇼트트랙 여자 대표팀이 올림픽 계주에서 우승한 건 2018 평창 대회 이래 8년 만이다.

이 금메달은 이번 올림픽 쇼트트랙 종목 중 첫 금메달이자 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고)에 이은 우리나라 선수단의 두 번째 금메달이다. 한국 쇼트트랙은 13일 남자 1000m 임종언(고양시청·동메달), 15일 남자 1500m 황대헌(강원도청·은메달), 16일 여자 1000m 김길리(동메달)에 이어 이번 대회 4개의 메달을 가져왔다. 이날까지 한국은 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달)과 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달)의 메달까지 합쳐 금메달 2개, 은메달 2개, 동메달 3개로 총 7개의 메달을 수확했다.

한국 여자 쇼트트랙 대표팀 김길리가 19일 열린 여자 계주 3000m 결승에서 금메달을 확정짓고 환호하고 있다. 밀라노=연합뉴스

특히 앞선 두 차례 올림픽에서 금메달 3개와 은메달 2개를 획득했던 최민정은 통산 6번째 메달을 목에 걸며 진종오(사격)와 김수녕(양궁), 이승훈(스피드 스케이팅)이 공유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록과 타이를 이뤘다. 또 쇼트트랙 전이경(4개)과 더불어 한국 선수 동계 올림픽 최다 금메달 타이기록도 썼다. 지난 15일 3000m 계주 준결승에 출전했던 이소연(스포츠토토)도 금메달리스트가 됐다.



한국 쇼트트랙은 21일 이미 결승에 진출한 남자 계주 5000m와 더불어 전통의 강세 종목인 여자 1500m 경기를 남겨 두고 있다. 대표팀은 이 두 개의 금메달을 모두 챙겨 효자 종목의 자존심을 살리겠다는 각오다. 쇼트트랙이 남은 2개의 금메달을 싹쓸이할 경우 이번 올림픽에서 금메달 3개로 종합 10위권 진입을 기대했던 한국 선수단의 목표치를 초과 달성하게 된다.