‘12·3 비상계엄’ 연루 의혹 경북경찰청장 직위 해제

경북경찰청은 12·3 비상계엄에 연루된 의혹을 받는 오부명 경북경찰청장이 직위 해제됨에 따라 송병선 수사부장이 직무를 대리한다고 19일 밝혔다.
송 부장은 후임 청장이 임명될 때까지 당분간 경북경찰청을 이끈다. 오 전 청장은 비상계엄 당시 경비부서 등을 담당하는 서울경찰청 공공안전차장으로 근무했다.
경찰청은 최근 헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)가 발표한 징계 요구 대상자들에게 19일부로 직위 해제 등을 통보했다.
