국민의힘 소장파 “장동혁, 尹 어게인과 즉각 절연하라”

국민의힘 소장파 모임인 ‘대안과 미래’는 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역형을 선고 받은 직후 “장동혁 지도부는 ‘윤 어게인’ 세력과 즉각 절연하라”고 촉구했다.

대안과 미래 소속인 국민의힘 의원 24명은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “(장동혁 대표가) 더 이상 모호한 입장으로 국민을 기만해선 안 될 것”이라면서 이 같이 밝혔다.

이들은 “오늘 우리는 윤석열 전 대통령의 1심 선고를 마주하며, 무거운 마음으로 이 자리에 섰다”면서 “법치주의의 가치를 최우선으로 여기는 보수정당의 일원으로 사법부의 판결을 존중하고 겸허히 수용한다”고 했다.

이어 “우리는 불법 비상계엄과 대통령 탄핵 과정에서 자유민주주의 헌법 질서를 제대로 수호하지 못했다”라며 “국민들께서 우리에게 주셨던 신뢰와 책임에 부응하지 못하였음을 뼈저리게 성찰하고 반성하면서 국민 여러분께 다시 한 번 머리 숙여 사죄드린다”고 말했다.

대안과 미래는 국민의힘이 ‘탄핵의 강’을 건너야 한다고 강조했다.

이들은 “더 이상 모호한 입장으로 국민을 기만해서는 안 된다”라며 “비상계엄을 옹호하고 ‘윤 어게인’, ‘부정선거’를 외치는 극우세력과의 잘못된 동행은 보수의 공멸만 부를 뿐”이라고 지적했다. 그러면서 “장동혁 지도부는 윤 어게인 세력과의 절연을 공식 선언하고 상응하는 행동을 보여달라”고 했다.

아울러 배현진 의원에 대한 징계 처분을 취소할 것도 촉구했다.

대안과 미래는 “분열이 아니라 통합의 새로운 리더십을 발휘해달라”라며 “이 기회마저 외면한다면, 국민의힘은 공당으로서 회복 불가능한 국민적 심판을 받을 것”이라고 덧붙였다.

윤 전 대통령 1심 선고 이후 야권에서는 ‘절윤’(윤석열과 절연)을 요구하는 목소리가 이어지고 있다. 국민의힘 소속 오세훈 서울시장은 “절윤은 피해갈 수 없는 보수의 길”이라며 “서울과 수도권에서 뛰는 유능한 후보들과 함께 새로운 보수의 길을 열 책임이 있는 만큼 고통스럽더라도 그 길을 가겠다”고 했다. 김용태 의원도 “‘윤 어게인’에 포획된 당 리더십은 이재명 정부의 삼부독재를 막을 수 없다”라며 “오늘 선고의 의미는 명확하다. 비상계엄의 세 가지 유산을 끝낼 수 있는 ‘국민보수 정당의 재건’”이라고 했다.