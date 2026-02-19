메이플스토리 월드, 창작자에게 502억원 수익금 배분

크리에이터와 함께 성장하는 게임 플랫폼으로 자리매김

넥슨의 인기 게임 ‘메이플스토리’ IP를 활용한 창작 플랫폼 ‘메이플스토리 월드’가 지난해 창작자에 502억원을 수익금으로 배분한 것으로 나타났다.

넥슨이 메이플월드의 성과를 공개했다. 넥슨 제공

넥슨은 19일 공개한 ‘숫자로 보는 메이플스토리 월드 2025 결산’ 인포그래픽을 통해 이같이 밝혔다. 넥슨은 2025년 ‘메이플스토리 월드’의 가장 큰 성과로 크리에이터 생태계의 질적, 양적 성장을 꼽았다. 지난 한 해 동안 크리에이터들이 벌어들인 연간 수익은 502억 원으로, 전년 222억 원 대비 약 234% 성장했다. 또한, 수익을 창출한 크리에이터 수는 1만 팀을 돌파하며 전년 대비 5배 이상 확대됐고, 이 가운데 연간 수익 1억 원을 넘어선 크리에이터도 12팀에 달했다.

넥슨이 메이플월드 크리에이터에 분배한 수익금은502억원에 달했다. 넥슨 제공

이러한 성장의 배경에는 크리에이터 지원 프로그램 ‘메월드 넥스트’(넥스트)가 있다는 게 회사측 설명이다. 넥슨은 2025년 넥스트 프로그램의 지원 대상을 2024년 대비 두 배인 20팀으로 확대했다. 선정된 팀들은 한 해 동안 총 29억 원의 수익을 기록했다. 특히 ‘메월드 넥스트’ 참가자의 83%가 개발 경력 3년 미만이며, 그 중 16%는 개발 경험이 없는 입문자로 구성돼, 경험과 배경에 관계없이 누구나 창작에 도전하고 성공할 수 있는 플랫폼임을 입증했다. 넥슨은 2026년에도 지원 프로그램을 통해 선정된 크리에이터 팀에게 6개월 간 매월 3,500달러의 개발 지원금을 지급할 계획이다.

크리에이터 생태계의 성장은 플랫폼의 글로벌 확장으로도 이어졌다. ‘메이플스토리 월드’는 2025년 4월 북미, 유럽, 아시아 등 197개국에서 글로벌 정식 서비스를 시작, 전 세계 누적 이용자 700만 명을 돌파했다.

수익 1억이 돌파한 크리에이터팀은 12팀에 달했다. 넥슨 제공

특히, ‘메이플스토리’ IP의 인기가 높은 대만 지역에서는 현지 최대 게임 커뮤니티 ‘바하무트’의 인기순위 1위를 기록한 데 이어, 연간 시상식인 ‘바하무트 게임 애니메이션 어워드 2025’에서 ‘올해의 PC 게임’ 부문에서 금상을 수상하며 플랫폼의 게임성과 대중성을 동시에 인정받았다.

이와 함께, ‘메이플스토리 월드’의 사회적 영향력 역시 확대되었다. 국가보훈부의 제안으로 진행된 ‘큐플레이 아카이브’ 월드 협업을 통해 광복 80주년을 기념하는 ‘광복 퀴즈’ 콘텐츠를 운영했으며, 상호 참여형 플랫폼으로서의 긍정적인 사회적 가치를 보여주기도 했다.

메이플스토리 월드’ 총괄 디렉터는 “2025년은 크리에이터 분들의 열정과 이용자분들의 참여가 만나 플랫폼의 글로벌 가능성을 증명한 의미 있는 한 해였다”며 “2026년에도 크리에이터 분들을 위한 지원을 더욱 강화해 모두가 함께 만들어가는 샌드박스 플랫폼으로 한 단계 더 도약하겠다”고 말했다.