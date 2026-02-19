송언석 “尹 유죄 판결 책임 통감… 헌정질서 위협 세력과 선 긋겠다”

송언석 국민의힘 원내대표는 19일 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받자 “우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다”고 사과했다.

국민의힘 송언석 원내대표가 19일 윤석열 전 대통령 내란 혐의 1심 선고가 진행되는 가운데 서울 여의도 국회 본관 국민의힘 원내대표실로 들어가고 있다. 연합뉴스

송 원내대표는 이날 페이스북을 통해 “이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며 어느 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다”며 이같이 밝혔다.

이어 “국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하면서 헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다”라며 “국민의힘은 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 낮은 자세로 임하며 대한민국의 헌정질서와 자유민주주의를 지키는 책무를 다하겠다”고 강조했다.

송 원내대표는 윤 전 대통령의 1심 선고가 나온 직후 원내지도부와 비공개회의를 거쳐 이 메시지를 냈다. 윤 전 대통령 1심 선고 이후 입장 표명을 예고한 장동혁 대표는 이날 입장을 내지 않은 채 20일 메시지를 내는 방안을 검토하는 것으로 알려졌다. 장 대표는 기자간담회 등 여러 방안을 놓고 고심 중인 것으로 전해졌다.

최보윤 수석대변인은 이날 윤 전 대통령 1심 선고 전 국회에서 기자들과 만나 “선고 후 여러 분들께서 의견을 낼 것으로 생각된다”라며 “그런 점을 고려해 장 대표가 입장을 내는 시기는 좀 미루고 정리된 입장으로 내일 할 가능성이 충분하다고 생각된다”고 말했다.