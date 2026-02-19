오영훈 지사 “사과없는 내란 우두머리 형량 아쉬워”…“국민주권 재확인”

오영훈 제주지사가 19일 윤석열 전 대통령의 내란 우두머리 혐의 사건 1심 판결에서 무기징역이 선고된 데 대해 아쉽다고 밝혔다.

오 지사는 자신의 페이스북을 통해 “법원이 12·3 불법계엄을 내란으로 인정했다. 한마디 사과없는 내란우두머리에게 내려진 형량으로는 너무나 아쉽다. 내란이 실패한 것은 내란우두머리의 준비 부족이 아니라 목숨을 걸고 민주주의를 지킨 국민 덕분이라는 점을 강조한다”고 했다.

오 지사는 “그럼에도 오늘의 판결로 대한민국 헌정사는 오늘 정의로운 역사의 새로운 출발에 섰다. 국가의 근본인 헌정 질서를 바로 세우고, 대한민국의 주권은 국민에게 있다는 ‘국민 주권’을 재확인했다”고 말했다.

오 지사는“ 촛불혁명과 빛의 혁명을 넘어 ‘K-민주주의’로 거듭난 대한민국은 이제 세계에서 가장 모범적이고 정의로운 나라로 빛날 것”이라며 “대한민국을 지켜낸 대한국민은 노벨평화상 후보로 추천되기에 충분하다”고 강조했다.

오 지사는 “더 이상 ‘계몽령’ 같은 선동은 있을 수 없다. 반헌법적이고 헌정을 파괴하는 가짜뉴스와 혐오 현수막부터 거둬내야 한다. 4·3의 정신이 깃든 제주에서부터 시작하겠다. 내란 옹호 현수막이 더 이상 제주에 발붙일 수 없도록 제주도가 앞장서겠다”고 밝혔다.

오 지사는 대한민국 민주주의에 더 이상의 후퇴는 없어야 한다며 “사법부의 판결은 끝이 아니라 새로운 시작일 것”이라며 “항소를 통한 2심 재판에서는 국민 상식에 맞는 결과가 나오기를 국민과 함께 지켜보겠다”고 말했다.