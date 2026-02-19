포스코홀딩스, 사내외 이사 후보 추천·자사주 2% 소각 의결

포스코홀딩스가 사내외 이사 후보를 추천하고, 발행주식의 2%에 해당하는 자사주 소각을 결정했다.

포스코홀딩스는 19일 서울 포스코센터에서 정기 이사회를 열고 사내외 이사 후보 추천과 자사주 소각 안건을 정기주주총회에 부의하기로 결정했다고 밝혔다.

포스코홀딩스 사옥. 연합뉴스 제공

이사회 산하 이사후보추천위원회는 신임 사외이사 후보로 김주연 전 한국P&G 부회장을 추천했다. 김 전 부회장은 P&G 한국 대표이사 사장과 글로벌 최고마케팅책임자(CMO)를 지낸 글로벌 경영 전문가로, 현재 SK이노베이션 사외이사로 활동하고 있다. 임기가 끝나는 김준기 사외이사는 감사위원회 위원 후보로 재추천됐다.

신임 사내이사 후보로는 정석모 사업시너지본부장이 추천됐다. 정 본부장은 철강과 이차전지소재, 산업가스 등 그룹 주요 사업을 두루 경험한 인물이다. 이주태 미래전략본부장과 김기수 미래기술연구원장(그룹 CTO)은 사내이사로 재추천됐다.

그룹의 핵심인 철강사업을 고려해 포스코 대표이사 사장인 이희근 사장은 기타비상무이사 후보로 추천됐다. 지주사와 철강 사업회사 간 협업을 강화하기 위한 조치로 풀이된다.

추천된 후보들은 내달 24일 열리는 정기주주총회를 거쳐 최종 선임될 예정이다. 선임 이후 이사회는 사외이사 7명, 사내이사 4명, 기타비상무이사 1명 등 총 12명 체제로 재편된다.

이날 이사회에서는 자사주 2%인 약 6351억원 소각도 의결했다. 2024년 7월 주주환원강화를 위해 발표한 ‘3년간 총 6% 자사주 소각’ 계획의 마지막 이행이라는 설명이다. 포스코홀딩스 관계자는 “글로벌 경기 둔화와 보호무역주의 강화 속에서도 주당 1만원의 기본배당을 유지할 방침”이라고 말했다.