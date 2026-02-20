트럼프 “日 주최 가자 지원 모금 행사에 韓 등도 참여”

도널드 트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 자신이 주도하는 평화위원회 첫 이사회 회의에서 가자지구의 재건 지원에 참여하는 국가 중 하나로 한국을 언급했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 워싱턴 ‘도널드 트럼프 평화 연구소’에서 주재한 회의에서 국제사회의 가자지구 지원 노력을 설명하며 “일본이 방금 원조자금 모금 행사를 주최하겠다고 약속했는데 이건 매우 큰 행사가 될 것”이라고 말했다. 그는 “이 행사는 이미 성공적”이라면서 “한국, 필리핀, 싱가포르 등을 포함해 역내 다른 국가들이 참여할 것”이라고 밝혔다. 또 “중국도 참여할 예정이라는 것을 알고 있으며 러시아도 참여할 것이라 생각한다”고 덧붙였다.

지난 1월 출범한 평화위는 가자지구의 과도기 통치를 사실상 담당하는 기구로, 트럼프 대통령이 의장을 맡아 이끌고 있다. 20여개국이 정식 회원으로 참여 중이다. 평화위는 애초 가자지구 전쟁 종식과 재건이 마무리될 때까지 이 지역을 통치할 최고 의사결정 기구로 구상됐으나, 최근 국제사회에선 평화위가 유엔과 같은 국제 분쟁 해결기구 역할을 추구하는 것으로 의심하고 있다. 한국은 이번 회의에 비가입국인 ‘옵서버’ 자격으로 참여했다.

트럼프 대통령은 회의 연설에서 “평화보다 중요한 것은 없고, 평화보다 더 저렴한 것은 없다”며 “전쟁에 나가면 평화를 만드는 데 드는 비용의 100배가 든다”고 강조했다. 트럼프 대통령은 세계 각국에 평화위 참여와 재건 자금 제공을 타진하고 있다.