단독질주 '왕과 사는 남자' 주말 500만명 넘는다

영화 '왕과 사는 남자'가 개봉 3주차 주말 500만 관객 고지를 밟으며 3주 연속 주말 박스오피스 1위에 오를 거로 예상된다.

'왕과 사는 남자'는 19일 23만9788명(영화진흥위원회 기준)이 봐 박스오피스 최상단 자리를 지켰다. 누적 관객수는 441만명이다. 이 추세라면 주말 중 500만 관객을 무난히 넘어설 거로 전망된다. 20일 오전 6시30분 현재 예매 관객수는 약 22만7100명이다. 2위 '휴민트'(약 6만6800명)와는 3배 이상 차이가 벌어져 있다.

올해 나온 한국영화 중 500만명 이상 본 작품은 아직 한 편도 없다. '왕과 사는 남자'가 올해 최고 흥행 기록을 쓰고 있으며 300만명 이상 본 작품도 '왕과 사는 남자'가 유일하다.

이 작품은 조선시대를 배경으로 숙부에게 배신 당해 폐위 된 단종이 강원도 영월 청령포로 유배 가게 되고, 그 마을 촌장 엄흥도를 만나면서 벌어지는 이야기를 그린다. 유해진이 엄흥도를, 박지훈이 단종을 연기했다. 이와 함께 유지태·전미도·이준혁·안재홍 등이 출연했다. 연출은 각종 예능프로그램 출연으로 익숙한 장항준 감독이 했다.

이밖에 박스오피스 순위는 2위 '휴민트'(5만4839명·133만명), 3위 '넘버원'(1만761명·19만명), 4위 '귀신 부르는 앱:영'(9179명·2만8000명), 5위 '신의악단'(8480명·130만명) 순이었다.

<뉴시스>