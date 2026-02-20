커지는 코스닥 부양 기대감…외국인, 연휴 이후에도 ETF '사자'

거래소, 부실기업 퇴출 속도…운용사, 액티브 상품 출시 준비

연휴 이후에도 외국인 투자자의 코스닥 관련 상장지수펀드(ETF) 매수세는 지속됐다.



20일 연합인포맥스에 따르면 전날 외국인 투자자는 'KODEX 코스닥 150'을 185억원 순매수했다. 이날 순매수 순위 1위다.

설 연휴 이후 코스피가 사상 처음으로 5,600선을 넘어선 채 거래를 마친 19일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 170.24포인트(3.09%) 오른 5,677.25에, 코스닥은 전장보다 54.63포인트(4.94%) 오른 1,160.71에 마감했다. 연합뉴스

또한 'TIGER 코스닥 150 레버리지'는 36억원 순매수했다.



올해 들어 설 연휴 직전인 지난 13일까지 'TIGER 코스닥 150 레버리지'는 391억원, 'KODEX 코스닥 150'은 365억원, 'ITGER 코스닥 150'은 70억원 각각 순매수한 데 이어 연휴 이후에도 코스닥 관련 ETF 매수세를 이어간 것이다.



이는 정부의 코스닥 시장 부양책에 대한 기대감이 연휴 이후에도 지속하는 데 따른 것으로 풀이된다.



특히 한국거래소는 19일 코스닥 시장에서 부실기업의 적시 퇴출을 위해 '상장폐지 집중 관리단'을 신설해 내년 6월까지 운용한다고 발표하기도 했다.



일부 자산 운용사는 코스닥 시장에 대한 높아진 관심에 관련 액티브 ETF 상품 출시를 준비 중인 것으로 알려졌다.



이 같은 기대감에 코스닥 지수는 지난 19일 외국인 투자자의 매수세에 힘입어 하루에만 4.94% 올랐고, 오전에는 지수 급등에 '프로그램매수호가 일시효력정지'(사이드카)가 발동되기도 했다.



코스닥150 지수는 7.32% 상승했다.



외국인 투자자는 19일 코스닥 시장에서 8천571억원 순매수했다.



증권가는 향후 정부가 세부적인 코스닥 정책 방안을 추가로 발표할 것으로 예상된다면서 관련 상품 일부를 '쇼핑 바구니'에 담을 것을 제안했다.



이성훈 키움증권[039490] 연구원은 "최근 상장폐지 요건 강화, 연기금의 코스닥 투자 비중 확대 등 코스닥 시장 관련 정책 뉴스 플로우(흐름)는 지속해 나오고 있다"며 "최근 정부의 정책 초점이 코스닥 시장으로 이동하고 있다는 점에서 정부 정책 발 코스닥 상승도 대비해야 할 필요가 있다"고 짚었다.



그는 "지난해 12월 발표된 금융위원회의 코스닥 정책 로드맵을 살펴보면 주요 정책은 대부분 올해 상반기 내에 실시될 것으로 계획돼 있다"며 "향후 세부적인 코스닥 정책 내용이 추가로 발표될 경우 지난 1월처럼 개인 투자자의 ETF를 중심으로 한 급격한 자금 유입이 코스닥 지수를 견인할 가능성이 있다"고 전망했다.



그러면서 "추후 정책 발 업사이드(상승) 리스크에 대응하는 차원에서 코스닥150 ETF 혹은 코스닥 내 실적 모멘텀을 보유한 종목은 일부 편입하는 것도 접근해 볼 만한 시점"이라고 말했다.

<연합>