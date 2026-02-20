하정우, 보유 건물 4채 중 종로·송파 빌딩 판다

배우 하정우가 소유하고 있는 서울 종로구와 송파구의 건물 2채를 매각을 진행 중인 것으로 알려졌다.

20일 부동산 업계 등에 따르면, 하정우는 서울 종로구 관철동에 있는 빌딩과 송파구 방이동에 있는 빌딩 매각을 시도 중이다.

지하철 1호선 종각역 피아노거리 인근에 있는 관철동 빌딩은 95억원 가량에 매각을 논의 중인 거로 알려졌다. 하정우는 이 건물을 2018년 12월 81억원에 매입했었다. 대지 78.7㎡에 연면적 467.2㎡ 지상 7층 건물이다. 방이동 빌딩은 약 170억원에 나와 있는 것으로 전해졌다. 하정우는 이 건물을 2019년 1월 약 127억원에 사들였고, 현재 스타벅스가 통으로 임대 중이다.

앞서 그는 2021년 서울 강서구 화곡동 건물을 119억 원에 매각하며 약 45억7000만 원의 시세 차익을 거뒀다.

하정우는 이들 건물 외에도 강원 속초 금호동 건물과 서울 서대문구 대현동 상가 등 총 4채의 부동산을 보유하고 있는 것으로 전해진다. 다만 속초와 대현동 자산은 이번 매각 대상에서 제외된 것으로 전해졌다.

한편 하정우는 다음 달 tvN 드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 출연한다. 하정우가 TV드라마에 나오는 건 2007년 '히트' 이후 20년 만이다.