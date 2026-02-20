여자피겨 이해인 8위 신지아 11위로 마감…금메달은 미국 알리샤 리우

피겨 스케이팅 여자 싱글에 나선 이해인(고려대)과 신지아(세화여고)가 각각 8위와 11위의 성적으로 올림픽 무대에서 연기를 마쳤다. 미국의 알리사 리우가 일본 선수들을 제치고 여자 싱글 금메달의 주인공이 됐다.

피겨 이해인이 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 뉴스1

이해인은 20일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 피겨 여자 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 74.15점, 예술점수(PCS) 66.34점, 총점 140.49점을 받아 쇼트 프로그램 점수 70.07점을 합한 최종 총점 210.56점을 기록했다. 이날 프리 스케이팅 점수는 지난해 10월 국제빙상경기연맹(ISU) 챌린저 시리즈 데니스 텐 메모리얼 챌린지에서 받은 시즌 최고점 132.06점보다 8.43점이나 높은 시즌 베스트다. 총점도 역시 데니스 텐 메모리얼 챌린지에서 받은 196.84점보다 13.72점이 높은 시즌 최고점이다. 이해인의 프리 스케이팅 개인 최고점은 2023년 팀 트로피에서 작성한 148.57점, 총점 최고점은 225.47점이다.

쇼트프로그램 9위 였던 이해인은 프리 스케이팅 활약을 앞세워 순위를 하나 끌어올려 최종 8위에 올라 ‘톱10’으로 올림픽 데뷔전을 마쳤다.

조르주 비제의 오페라 ‘카르멘’에 맞춰 프리 스케이팅 연기를 시작한 이해인은 더블 악셀-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 깔끔하게 뛰어 수행점수(GOE)를 얻었고, 트리플 러츠-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프도 큰 실수 없이 소화했다.

트리플 살코, 트리플 루프도 무난하게 뛴 이해인은 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 연기했고, 코레오 시퀀스로 연기를 이어갔다. 10%의 가산점이 붙는 연기 후반부에 시도한 트리플 러츠, 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스 점프와 트리플 플립에서도 큰 실수는 나오지 않았다.

이해인은 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀과 스텝 시퀀스, 체인지 풋 콤비네이션 스핀도 모두 레벨4로 처리하면서 연기를 마쳤다.

피겨 신지아가 19일(현지시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글 프리 스케이팅에서 연기를 펼치고 있다. 신지아는 이날 싱글 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 75.05점, 예술점수(PCS) 65.97점으로 합계 141.02점을 기록했다. 뉴스1

신지아는 프리 스케이팅에서 기술점수(TES) 75.05점, 예술점수(PCS) 65.97점, 총점 141.02점을 받아 쇼트 프로그램 점수 65.66점을 합한 최종 총점 206.68점을 기록했다. 2024 국제빙상경기연맹(ISU) 주니어 세계선수권대회에서 거둔 프리 스케이팅 개인 최고점(138.95점)을 경신했고 개인 최고 총점(212.43점)보다는 살짝 낮은 점수를 받았다. 그래도 쇼트 프로그램에서 점프 실수로 14위에 그쳤던 신지아는 최종 순위를 3계단 끌어올리며 최종 11위에 올랐다.

프리 스케이팅 프로그램 ‘사랑의 꿈’(Liebestraum)에 맞춰 연기를 시작한 신지아는 첫 번째 연기 과제인 더블 악셀을 완벽하게 뛰었고, 트리플 러츠-트리플 루프 콤비네이션 점프, 트리플 살코까지 깔끔하게 수행했다. 이어 트리플 루프 점프를 뛰다가 착지가 흔들리며 펜스에 손을 댔으나 넘어지지않고 침착하게 연기를 이어갔다.

체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨3)으로 전반부 연기를 마친 신지아는 후반부 연기도 안정적으로 이어갔다. 트리플 플립-더블 토루프-더블 루프 콤비네이션 점프를 흔들림 없이 수행했다. 이어 트리플 플립-더블 악셀 시퀀스 점프를 실수 없이 뛰었고 마지막 점프 과제 트리플 러츠까지 깔끔하게 처리했다.

모든 점프 과제를 마친 신지아는 플라잉 카멜 스핀에서 레벨 2를 받아 아쉬움을 남겼으나 스텝 시퀀스(레벨4), 코레오 시퀀스, 플라잉 체인지 풋 콤비네이션 스핀(레벨4)을 완벽하게 수행하며 연기를 마무리했다

한편 쇼트프로그램에서 2위였던 알리샤 리우는 프리 스케이팅에서 최종 총점 226.79점을 받아 역전에 성공하며 금메달을 차지했다. 미국 선수가 올림픽 피겨 스케이팅 여자 싱글에서 우승한 건 2002 솔트레이크시티 대회 세라 휴스 이후 24년 만이다.

은메달은 이번 대회를 끝으로 은퇴를 선언한 일본의 사카모토 가오리(224.90점), 동메달은 일본의 나카이 아미(219.16점)가 획득했다.